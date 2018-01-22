موسم التزلّج إنطلق بعد انتظارٍ طويل

كتبت تاليا قاعي في صحيفة “الجمهورية”: افتتح موسم التزلج هذا العام بخجل، بعدما تأخّر لأكثر من شهر عن معدله السنوي. وبعد طول انتظار، غطت الثلوج جبال لبنان، وانتعش معها القطاع السياحي الذي يعتبر موسم التزلج من أهم عناصره في فصل الشتاء.

لم يكن هذا العام كسابقه، اذ جاء موسم التزلّج متأخرًا، بعدما شهد لبنان عاصفة الاسبوع الماضي ساهمت في تساقط الثلوج في كل المناطق الجبلية، وأدّت الى تراكم الثلوج على المرتفعات، وجلبت معها مفتاح الفرج لافتتاح موسم التزلج للعام 2018 الذي افتتح يوم السبت في غالبية مراكز التزلج في مناطق عدة، في ظل مناخ دافىء ومستقر.

الأرز

في الأرز، أتى موسم التزلج متأخرًا هذا العام نحو شهر ونصف الشهر، وذلك بعد أن افتتحت مراكز التزلج العام الماضي في 4 كانون الاول. هذا العام، افتتحت في 20 كانون الثاني.

المدير الفني لمحطات التزلج في الارز، إيلي فخري قال لـ”الجمهورية” ان، “يوم السبت كان اليوم الاول لهذه السنة وكنا بكامل جهوزيتنا لاستقبال الموسم، وكنا حاضرين له، حيث أن الطقس أصبح ملائمًا لافتتاح الموسم. ولكن من جهة أخرى لم يتم فتح كافة المنحدرات وذلك لعدم توفر سماكة الثلج اللازمة أو المطلوبة، اذ يقع ذلك ضمن مسؤوليتنا، لضمان سلامة الناس”.

أما عن الاسعار فتتراوح لهذا العام بين 45 ألفا خلال أيام الاسبوع و60 الف ليرة، في نهاية الاسبوع.

الزعرور

أما الزعرور فهي أيضًا حاضرة لموسم التزلج لهذا العام، بحسب مدير العمليات في الزعرور ميشال عتيق، الذي قال : “يوم السبت تم افتتاح الموسم لعام 2018. وتأخر الموسم هذه السنة حوالي الشهر عن العام المنصرم”.

ولفت الى انه “ستفتتح جميع المنحدرات لجهوزيتها، بينما واحدة منها فقط لن يتم فتحها”، مشيرًا الى انه “في المقابل سننتظر هذا الاسبوع وذلك لقدوم عاصفة ستستمر لثلاثة أو أربعة أيام، مما «سيزيد الخير خيراً وسيطول الموسم أكثر”.

وعلق عتيق: “عادة يستمر موسم التزلج بين الشهرين والثلاثة أشهر وقد يستغرق في بعض الاوقات شهرا ونصف الشهر، اذ أن الثلج لم يعد يأتي كالسابق”.

في ما يخص الاسعار تتراوح بين 35000 ليرة في ايام الاسبوع، و70000 ليرة في نهاية الأسبوع.

اللقوق

في اللقوق، لم يبدأ الموسم بعد على الرغم من جهوزية المزلجات فيها. اذ لفتت مديرة مشروع التزلج في اللقلوق نور سعد الى انه «لم يتم فتح المنحدرات لهذا الموسم بعد، بانتظار المزيد من الثلوج وثبات الطقس، والأحوال الجوية لهذا الاسبوع. وكشفت ان الاسعار لهذا العام ستتراوح بين 25000 ليرة و40000 ليرة.

المزار

كذلك محطة التزلج في المزار التي كانت يوم السبت في استقبال محبي التزلج، كما أن منحدرات التزلج ستفتتح تدريجيًا. أما عن الاسعار فتتراوح بين 40000 ليرة خلال ايام الاسبوع و75000 ليرة في نهاية الاسبوع.