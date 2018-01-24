الدُّولار سيختفي ماكينات الصّرف الآلي في لبنان!

نقلت صحيفة “إيلاف” عن مصدر مصرفي وصفته بـ”الموثوق” إشارته إلى أنّ حاكم “مصرف لبنان” رياض سلامة سيصدر في الأيام المقبلة قراراً يطلب بموجبه من المصارف في لبنان توقيف خدمة سحب الدولار الأميركي من خلال ماكينات الصرف الآلي التابعة لها، فلا يبقى متاحاً للزبائن من حملة البطاقات الإلكترونية سوى السحب باللِّيرة اللبنانية حتَّى ولو كانت حساباتهم في المصارف بالدولار.

وأوضح المصدر، بحسب “إيلاف”، أنَّ ممثِّلين لأصحاب المصارف سيتبلَّغون هذا القرار خلال اجتماع في المصرف المركزي يوم غد الخميس. وأنَّ “مصرف لبنان” طبع كميات من أوراق العملة بقيمة 100 ألف ليرة، وهذا إجراء روتيني.

وعن سبب اتّخاذ هذا التَّدبير الجديد، قال المصدر إنّ سحب العملة الأميركية من المصارف لن يشمله أي تغيير، والأرجح أن الغاية من التدبير هي تخفيف الطلب على الدولار.

وسيسمح تحويل العملة بالصرف الآلي من الدولار إلى اللّيرة ببعض الأرباح الإضافية للمصارف بفعل فارق الصرف في العملة. ولكن سيكون على المسافر المستعجل أن يدفع هذا الفارق مرَّة عند سحب النقد من الصراف الآلي في لبنان ومرة أخرى في الدولة التي يقصدها.

(إيلاف)