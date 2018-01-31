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كم ارتفعت أسعار المحروقات اليوم؟

منذ 3 ساعات
وكالات
اسعار المحروقات

ارتفع صباح اليوم سعر صفيحتي البنزين 300 ليرة والديزل 200 والمازوت 100 ليرة.

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