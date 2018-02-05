نصائح تساعد على توفير الوقود والمال

شادي عواد – الجمهورية

يعمد كثير من المستهلكين حول العالم لشراء سيارات إقتصادية بهدف توفير أموالهم والحفاظ على البيئة، لكنّ قلّةً منهم يدركون أنّ عادات القيادة الذكية هي الطريق الأمثل لتحقيق المنافع الإقتصادية المنشودة.

ثمّة العديد من عادات القيادة السيّئة التي تهدر المال وتستنزف خزان الوقود بسرعة. فمَن مِنّا لم يشعر أحياناً أنّ كمية الوقود التي يُملَأ بها خزانُ السيارة ينبغي أن تتيح له قَطْع مسافات أطول، غير آبه أنّ أسلوبَه في القيادة يلعب الدورَ الأكبر في هذا المجال.

أسلوبُ القيادة

كشفت الدراسات التي أجرتها شركة فورد حول تأثير أسلوب القيادة في استهلاك الوقود وانبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون مع كل كيلومتر تقطعه السيارة، أنّ اعتمادَ أسلوب قيادة إقتصادي يتيح للسائقين الحدّ من استهلاك الوقود والغازات المنبعثة من سياراتهم بنسبة تصل حتى 25% مقارنةً مع المتوسط الطبيعي لعادات القيادة التقليدية.

وفي هذا السياق، قال مدير هندسة الإستدامة والبيئة والسلامة في شركة فورد الشرق الأوسط وأفريقيا أندي تايلور: «يتّخذ البعض خطواتٍ جريئة وغير مألوفة لادّخار المال، لكنهم سرعان ما يبدؤون بهدر الوقود بمجرد جلوسهم خلف عجلة القيادة».

نصائح مفيدة

فيما يلي بعض النصائح التي من شأنها مساعدتكم على القيادة بأسلوب يراعي البيئة ويحافظ على وقود سيارتكم من الإستهلاك المفرَط ويوفّر لكم قيادة مريحة على الطرقات.

القيادة بسلاسة: أبقوا أنظارَكم على الطريق واستبقوا مفاجآت الطريق ليتسنّى لكم تعديل سرعتكم بسلاسة، سواءٌ بزيادتها أو تخفيضها، فالقيادة العنيفة مثل زيادة السرعة المفاجئة وتكرار إستخدام المكابح والسرعة الزائدة، تستهلك خزان الوقود قبل أن تقطع السيارة المسافة التي يُفترض بها قطعها.

إستخدموا مثبت السرعة: يساعد إستخدام نظام تثبيت السرعة عند القيادة لمسافات طويلة على الطرق السريعة في الحفاظ على ثبات السرعة وتوفير الوقود. فمن شأن تثبيت السرعة أن يجنّبَكم زيادتها دون قصد وبالتالي تقليص كفاءة إستهلاك الوقود، لذلك ننصحكم بضبط نظام التثبيت على سرعة تُبقيكم ضمن حدود السرعة القانونية والآمنة.

الحمل الزائد: من شأن تخفيف الحمولة في صندوق السيارة أو على المقعد الخلفي أن يُحسِّن من كفاءة إستهلاك الوقود عبر تقليص كمية الطاقة اللازمة لزيادة السرعة. فاحرصوا على التخلّص من الوزن غير الضروري، واحتفظوا بالأغراض المهمة فقط مثل صندوق الإسعافات الأوّلية والطوارئ، وكابلات شحن البطارية، والأدوات الصغيرة والرافعة الصغيرة.

خفّفوا سرعتكم: تستهلك السرعة الزائدة الكثير من الوقود. وعبر القيادة بسرعة 90 كيلومتراً في الساعة في الساعة بدلاً من 100، بوسعكم تحسين كفاءة إستهلاك الوقود بنسبة تتراوح بين 10 إلى 15 بالمئة.

تقليص المقاومة الديناميكية: يراعي تصميم السيارة أفضل شروط المقاومة الديناميكية للهواء، لكن تثبيت الحامل أو الدراجة الهوائية على سطحها يرفع معدلات مقاومة الهواء أثناء القيادة. وتذكّروا أنّ إبقاء النوافذ وفتحة السقف مغلقة يقلل من مقاومة الهواء أيضاً، وبالتالي يقلص معدلات مقاومة الهواء ويعزّز من كفاءة إستهلاك الوقود.