سر كبير تكشفه “اوبيك” عن النفط المتنازع عليه بين لبنان واسرائيل

تحت عنوان “سر كبير تكشفه اوبيك بين لبنان واسرائيل” كتبت صحيفة “الديار”: “نقلت وكالة الانباء النمساوية خبرا عن مصدر في منظمة الاوبيك أفاد بان المنظمة مستعدة للوساطة بين لبنان واسرائيل في شأن الخلاف على انتاج النفط على الحدود البحرية.

واضاف ان لدى المنظمة كامل المعلومات والخرائط ونسخ عن عقود المناقصة الدولية بين لبنان والشركات الثلاث الفرنسية والايطالية والروسية وتصريح وزير الدفاع الاسرائيلي أفيغدور ليبرمان.

واستدرك بان صور الاقمار الاصطناعية التي تمتلكها شركة اوبيك تظهر ان البقع النفطية الموجودة قبالة الشواطىء اللبنانية والاسرائيلية والقبرصية والسورية هي بقع تحت قعر البحر ومؤلفة من تضاريس جبلية ووديان، وان حقول النفط التي قام لبنان بتقسيمها بالتعاون مع بعض الشركات الدولية ولكن استند الى دراسات من اخصائيين لبنانيين هو أمر لم تفهمه منظمة اوبيك وان حل الخلاف اللبناني – الاسرائيلي لا يكون بالصراع على السيادة بل يكون بحل تقني”.

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