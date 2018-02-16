حسن خليل يدخل على خط أزمة “قروض الاسكان”.. وهذا ما قاله

شدّد وزير المال علي حسن خليل خلال لقائه مدير عام المؤسسة العامة للإسكان روني لحود على ان “جهدنا سيذهب لتأمين السبل الكفيلة التي تبقي على فعالية دور المؤسسة، وكي لا تقفل الباب على أي مواطن في حقه بتأمين مسكن له في ظل غياب السياسة الإسكانية.”

وأكّد حسن خليل على أولوية استمرار عمل المؤسسة العامة للإسكان وتأمين الإمكانيات لها حتى تستطيع أن تستمر في دورها.

وأبلغ خليل لحود ان القضية المشكو منها ستكون مدار متابعة مع حاكم مصرف لبنان الأستاذ رياض سلامة ومع جمعية المصارف توصّلاً إلى المعالجة المنشودة.