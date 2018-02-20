هذه الدولة.. أوّل الراغبين بـ”غاز لبنان”!

بعد فترة وجيزة على توقيع الدولة اللبنانية عقود استخراج الغاز من المياه الاقليمية اللبنانية، جاءت أولى البشائر من بولندا التي أعلنت عن رغبتها في شراء الغاز من لبنان.

وقال بيوتر ووزنياك الرئيس التنفيذي لشركة الغاز البولندية بجنيج التي تديرها الدولة إن الشركة مهتمة بشراء الغاز في المستقبل من لبنان.

وقال ووزنياك “نحن مهتمون جدا بهذه المنطقة، مهتمون بالتعاون مع شركاء من تلك المنطقة”.

وتحصل بجنيج على معظم إمداداتها من الغاز من غازبروم الروسية لكنها ترغب في الحد من الاعتماد على ذلك عن طريق مصادر جديدة.

وشدد ووزنياك أن الشركة تريد شراء الغاز من لبنان و”اسرائيل”.

(BBC)