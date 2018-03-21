هواوي يفتتح مركز خدمة جديد في طرابلس

دعت شركة هواوي عدد من تجار التجزئة وأصحاب المحلات من منطقة الشمال الى حفل افتتاح مركز الخدمة الثاني لهم في لبنان، وذلك في طرابلس، عاصمة الشمال، في 16 آذار 2018.

أدّى النجاح الكبير الذي حققته شركة هواوي في لبنان إلى الحاجة إلى مركز خدمات آخر، بما أنّ عدد المستهلكين قد ازداد. يقع مركز الخدمة الوحيد المتوفر سابقًا في مدينة بيروت – سن الفيل، ولذلك اعتبرت شركة هواوي أنه من المناسب افتتاح مركز خدمة ثانٍ في مدينة طرابلس، لتوفير الوقت على الزبائن الذين يعيشون في الشمال بسبب التنقل في حركة السير الكثيفة، مما يسهل عليهم الحصول على الخدمات التي يحتاجونها.

خلال حفل الافتتاح، قال السيد سكوت المدير المسؤول في مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين في لبنان: “أودّ أن أشكركم جميعًا على حضوركم معنا كزبائن مخلصين لشركة Huawei ، وأوجّه شكراً متميّزاً إلى شركة CMC على نشاطهم الدائم ، وعلى الجهود المشتركة التي قاموا بها بالتعاون مع فريق Huawei لتوفير مركز الخدمة هذا وتشغيله للبنانيين الذين يعيشون في الشمال “.

تم تجهيز مركز الخدمة الجديد في طرابلس بفريق من الفنيين المحترفين، ويوفر مجموعة من المعدات العالية التقنية. من الجدير بالذكر أن هؤلاء الفنيين المحترفين قدّموا خدمة إصلاح سريعة لمدة ساعة واحدة خلال الـ6 أشهر الماضية لجميع المستهلكين بالإضافة إلى خدمة VIP لمستخدمي Mate 10 و Mate 10 Pro.

خلال الأسبوع الأول من افتتاح مركز الخدمة، سوف يقدّم لزوّاره خصمًا بنسبة 30٪ على التصليحات، بالإضافة إلى الهدايا الفورية.