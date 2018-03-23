بعد موجة خسائر دامية.. العملات الرقمية تربح 27 مليار دولار

بعد موجة خسائر دامية، استعادت العملات الرقمية عافيتها وتعافت بشكل طفيف خلال تعاملات الأسبوع، مسجلة مكاسب إجمالية تجاوزت نحو 27 مليار دولار.

ومنذ تعاملات الأحد الماضي، حققت العملات الرقمية مكاسب بلغت نحو 27.3 مليار دولار، بعدما ارتفعت قيمتها السوقية من نحو 295.4 مليار دولار في تعاملات الأحد الماضي، لتسجل نحو 322.7 مليار دولار في تعاملات صباح الجمعة، بنسبة ارتفاع تقدر بنحو 9.24 بالمئة.

ووفقا لموقع “coinmarketcap”، صعدت عملة “بيتكوين” التي تتصدر سوق العملات الرقمية من حيث القوة والانتشار بنسبة 9.36 بالمئة منذ تعاملات الأحد الماضي وحتى صباح الجمعة، بعدما ارتفعت من مستوى 7718 دولارا لتسجل نحو 8441 دولارا مضيفة نحو 723 دولارا.

وصعدت القيمة السوقية لعملة “بيتكوين” بنسبة 9.41 بالمئة مرابحة نحو 12.3 مليار دولار، بعدما ارتفعت قيمتها السوقية من مستوى 130.6 مليار دولار في تعاملات الأحد الماضي، إلى مستوى 142.9 مليار دولار في تعاملات صباح الجمعة.

وارتفعت عملة “إيثريوم” بنسبة طفيفة بلغت نحو 0.58 بالمئة، بعدما ارتفعت من نحو 517 دولارا في تعاملات الأحد الماضي إلى مستوى 520 دولارا في تعاملات الجمعة مضيفة نحو 3 دولارات فقط.

وارتفعت قيمتها السوقية بنسبة 0.78 بالمئة، بعدما ربحت نحو 0.4 مليار دولار مرتفعة من مستوى 50.8 مليار دولار في تعاملات الأحد الماضي، إلى مستوى 51.2 مليار دولار في تعاملات صباح الجمعة.

وصعدت عملة “ريبل” بنسبة 5 بالمئة مضيفة نحو 0.03 دولار، بعدما ارتفعت من مستوى 0.60 دولار في تعاملات الأحد الماضي، إلى مستوى 0.63 دولار في تعاملات صباح الجمعة.

وارتفعت القيمة السوقية لعملة “ريبل” من مستوى 23.6 مليار دولار، إلى مستوى 24.8 مليار دولار، رابحة نحو 1.2 مليار دولار بنسبة ارتفاع تقدر بنحو 5.08 بالمئة.

وارتفعت عملة “بيتكوين كاش” بنسبة 5.91 بالمئة، مضيفة نحو 54 دولارا، بعدما صعدت من نحو 913 دولارا في تعاملات الأحد الماضي إلى مستوى 967 دولارا في تعاملات صباح الجمعة.

وارتفعت القيمة السوقية لـ “بيتكوين كاش” بنسبة 5.8 بالمئة رابحة نحو 0.9 مليار دولار، بعدما صعدت قيمتها السوقية من مستوى 15.5 مليار دولار في تعاملات الأحد الماضي، لتسجل نحو 16.4 مليار دولار في تعاملات صباح الجمعة.

كما صعدت عملة “ليتكوين” بنسبة 6.75 بالمئة، مرتفعة من مستوى 148 دولارا في تعاملات الأحد الماضي إلى مستوى 158 دولارا في تعاملات الجمعة.

وصعدت القيمة السوقية الإجمالية لعملة “ليتكوين” من مستوى 8.2 مليار دولار في تعاملات الأحد الماضي، إلى مستوى 8.8 مليار دولار بنسبة ارتفاع تقدر بنحو 7.31 بالمئة، بعدما أضافت نحو 0.6 مليار دولار.

(عربي 21)