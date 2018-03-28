غدا اكبر طائرة ركاب في العالم في بيروت

ادمون ساسين – موقع المدى

بعد ساعات قليلة سيكون لبنان وبالتحديد مطار رفيق الحريري الدولي على موعد مع حدث هام. فعند الساعة العاشرة والنصف من صباح الخميس ستحط في مطار بيروت أكبر طائرة نقل ركاب في العالم وسيحظى بمواكبة سياسية رسمية وتغطية اعلامية كبيرة بحيث أصبح مؤكدا أن أكثر من خمسين وسيلة اعلامية ستتابع هذا الحدث والاحتفال الرسمي الذي سيقام في مطار بيروت.

تعددت تسميات الطائرة الأضخم في العالم التي ستزور لبنان للمرة الأولى وتعددت ألقابها من الحوت الى الدلفين الأبيض الى أخرى مختلفة بين دولة وأخرى.لكن كل التسميات تجمع على ضخامة الطائرة وتميزها. انها طائرة الايرباص a380 التابعة لطيران الامارات.

هذه الطائرة مؤلفة من طابقين يمكن أن تنقل سكان قرية بكاملها لأنها قادرة على نقل أكثر من ستمئة راكب بدرجاتها المختلفة. ضخامة الطائرة وحجمها الكبير سمح باضافة الكثير من المزايا على متنها كوجود بار ودرج يربط الطابق الأول بالثاني. الطائرة تحلق بأربعة محركات ويبلغ ارتفاع ذيلها أربعة وعشرين مترا. أرقام لا تحملها الا هذه الطائرة التي أصبحت أكبر طائرة مدنية في العالم.

واحدة من ١٠٤ طائرات من هذا النوع يملكها طيران الامارات ستحط مبدئيا على المدرج البحري لمطار بيروت الا اذا حصل تغير في اتجاه الهواء ما سيؤدي الى تغيير المدرج في المطار. وبحسب مسؤولي المطار فان مدرجات بيروت قادرة على استقبال الطائرة التي ستقف عند البوابة رقم واحد وسينزل الركاب منها اما عبر الممر العادي أو عبر سلالم لنقلهم عبر حافلات الى داخل المطار.

الطائرة التي ستحمل على متنها ٥١٧ راكبا ستحط في لبنان لمرة واحدة من باب تجربة عملية الهبوط في مطار بيروت في الحالات الطارئة. تجربة قامت بها الطائرة في مطارات عدة من بينها الأردن مثلا. هذا الحدث يرفع الثقة الدولية بمطار بيروت بحكم أنه يستقبل أكبر طائرة ركاب في العالم ويعطي المطار مكانة جيدة على مستوى السمعة الدولية. لكن عدم قدرة الطائرة على الهبوط الدائم والروتيني في لبنان يعود الى عوامل عدة أبرزها أن ليس في المطار قاعات كبيرة قادرة على استقبال ٦٠٠ راكب عند استعدادهم للمغادرة أو عند وصولهم. كما أن المطار لا يملك بوابات مجهزة بثلاثة ممرات من الطائرة الى داخل المطار علما أن مطارات عدة شبيهة تستقبل هذه الطائرة لكنها تملك قاعات كبيرة . كما أن التسبب بضغط وزحمة أمام نقاط الأمن العام في المطار وعلى أحزمة الحقائب هي من العوامل غير المساعدة أيضا.

قد تكون هناك موانع أخرى تتصل بحسابات تجارية وتنافسية لكن الحدث يجب أن يقرأ من زوايا مختلفة أهمها أن مطار بيروت لم يعد يحتمل الانتظار وهو يحتاج الى توسعة وتجهيزه بأفضل التجهيزات في العالم. فموقع المطار وموقع لبنان يجب أن يستغلا في شكل ايجابي لرفع قدرات المطار الاستيعابية للركاب، خصوصا أن شركات عالمية عدة ترغب بتنظيم رحلات اليه وعبره. فالمخطط التوجيهي الموضوع للمطار لرفع قدرته الى عشرين مليون راكب على ثلاث مراحل يجب أن يقر بسرعة وينفذ. كما أن مشروع الشراكة بين القطاع الخاص والقطاع العام لتطوير المطار يجب أن يبصر النور. ولا تغفل في هذا الاطار توسعة طيران الشرق الأوسط الذي يلعب دورا تكامليا مع الدولة لتطوير المطار تماما كما لعب طيران الامارات دورا عظيما الى جانب حكومة دبي للنهضة بمطار دبي.