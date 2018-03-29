وضع الاقتصاد والليرة.. سلامة خرج عن صمته!

كتب جوزف فرح في صحيفة “الديار” تحت عنوان “رياض سلامة يطمئن عن الاقتصاد والليرة”: “اكد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة على هامش انعقاد مؤتمر اتحاد هيئات الاوراق المالية العربية في فندق الفورسيزين ان لبنان بأمان والعملة اللبنانية بأمان رغم المزايدات التي نسمعها، “واؤكد انه ليس هناك ازمة متوقعة ولايوجد اي خطر على الليرة اللبنانية وعلى القطاع المصرفي اللبناني”.

هذه التطمينات التي اطلقها سلامة تريح المواطن الحائر والخائف على ليرته واقتصاده، وفي كل مرة يطل حاكم مصرف لبنان يطمئن ويهدئ النفوس الخائفة، كأنه لا يوجد سواه من المسؤولين الذين يعطون الثقة من خلال تصاريحهم وتعاميمهم لصالح الليرة والاقتصاد.

وعندما تسأل الحاكم عن المؤشرات التي تؤكد على ان لبنان بأمان وعملته اللبنانية بأمان يرد عليك سريعاً، نحن بأمان لأننا نملك موجودات بالعملات الاجنبية مرتفعة جداً، ولدينا قطاع مصرفي يتمتع بسيولة ولأة ورسملة، واننا بامان لانه يوجد فريق كبير من اللبنانيين ما يزالون يؤمنون بهذا البلد وما يزالون يستثمرون فيه ويستهلكون وينظرون بايجابية وهذا يترجم بالحركة السياحية، والنمو الاقتصادي رغم تواضعه.

ويضيف سلامة: من ناحية اخرى، يجب ان ننظر الى ما يقولونه في الخارج خصوصاً مؤسسات التقييم ومؤسسات الاستثمار، وهي عندما تنصح او تكتب او تتكلم فهذا يعني انها تكتب بمسؤولية تجاه الذين يتابعونها، وقد اعطت نظرة مستقرة بالنسبة لموازنة العام 2018 كما ان مؤسسات الاستثمار نصحت بشراء “اليوروبوندز” اللبناني، وبالتالي فاذا كانت هذه هي الاجواء في الخارج والامكانات الداخلية موجودة، فنحن لسنا على ابواب ازمة”.

ويؤكد سلامة ان لبنان بلد يستقطب الاهتمام الدولي من خلال المؤتمرات الدولية التي تعقد لدعم امنه واقتصاده، اضافة الى ان المؤسسات الدولية تتطلع اليه بتفاؤل، معرباً عن تفاؤله بدعم لبنان ولكن لن يؤكد على تفاؤله قبل انعقاد مؤتمر سيدر في 6 نيسان المقبل، مؤكداً ان الدين الذي يأتي للاستثمار لخلق نمو في الناتج المحلي يفوق النمو بالدين بالعام فهذا امر يفيد لبنان، والحكومة اللبنانية بدأت بترشيق الانفاق العام في موازنة العام 2018، والاهم ان ننظر الى نسبة الدين الى الناتج المحلي وتأثير الدين على الاستثمار، وفي النمو الاقتصادي.

وقال سلامة: نحن نعلم انه اذا تحققت المشاريع المقدمة الى مؤتمر سيدر فان ذلك سيؤدي الى نقلة نوعية لنمو الناتج المحلي في لبنان، خصوصاً اذا واكبته اصلاحات داخلية مما سيؤدي الى تراجع بالنسبة للدين العام للناتج المحلي وليس الى زيادته، مع العلم ان هذه القروض هي قروض طويلة الاجل وبفوائد مقبولة كثيراً.

واعطى سلامة مثالاً على الاهتمام الدولي بلبنان حيث ان البنك الاوروبي للتنمية والاعمار قام بتوظيفات مصرفية وابدى استعداداً لتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتطوير هيئة الاسواق المالية واطلاق منصة التبادل الالكترونية المزمع انشاؤها قريباً في لبنان والتي ستقوم بتمويل الاقتصاد في القطاع الخاص الذي وصل الى حدود يشكل عائقاً للنمو الاقتصادي حيث ان القطاع المصرفي اعطى تسليفات للقطاع الخاص ما يفوق الناتج المحلي للبنان، وبالتالي فان هذه المنصة قادرة على تأمين رسملة لشركات وتحفيز النمو.

وكان سلامة قد شارك في الاجتماع التحضيري الذي انعقد يوم الاثنين الماضي لمؤتمر سيدر، حيث علق المشاركون اهمية قصوى على آلية متابعة قوية لهذا المؤتمر لضمان تنفيذ الالتزامات والتعهدات حيث ستنظم اجتماعات متابعة دورية لكبار المسؤولين من العواصم والمقار، وفي بيروت سيتم وضع آلية للتنسيق بين المانحين والسلطات، بمشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدني، وسيصمم موقع الكتروني خاص لضمان الشفافية في ما يتعلق بتمويل وتنفيذ المشاريع.

فهل يكون مؤتمر سيدر مختلفا عن غيره من المؤتمرات وخصوصاً مؤتمرات باريس السابقة، حيث ان القروض التي ستمنح للاستثمار وليست لزيادة الدين، عندما يمكن القول ان لبنان وضع على السكة الصحيحة، ولكن اذا استمر الفساد والهدر فان الدين متوقع ان يتجاوز الـ100 مليار دولار خصوصاً ان الدين سيصل الى 85 مليار دولار في نهاية العام واذا اضفنا 16 مليار جديدة ولم نستفد منها فان الخطر يكون قد ازداد.