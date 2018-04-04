بكين ترد على واشنطن برسوم قدرها 50 مليار دولار

أعلنت وزارة المالية الصينية أنها ستفرض رسوما جمركية إضافية بنحو 25% على 106 من السلع الأمريكية المستوردة، ردا على نشر واشنطن قائمة بـ 1300 سلعة صينية، تنوي فرض رسوم جديدة عليها.

وأشارت الوزارة اليوم الأربعاء إلى أن السلع الأمريكية، التي ستستهدفها الرسوم الصينية الجديدة، تبلغ قيمتها حوالي 50 مليون دولار سنويا.

وحددت وزارة المالية الصينية السلع التي ستشملها الرسوم الإضافية، وأهمها: فول الصويا، السيارات، المواد الكيماوية، بعض أنواع الطائرات، الويسكي، السيجار، التبغ، بعض أنواع اللحم البقري، مواد التشحيم والمنتجات البلاستيكية.

كما دعت الصين أعضاء منظمة التجارة العالمية للتصدي لسياسات الولايات المتحدة الحمائية، التي تهدد استقرار النظام الاقتصادي العالمي.

وقال ممثل الصين الدائم في منظمة التجارة العالمية تشانغ شيان جتشن، إن الممارسات الأمريكية تزعزع كيان المنظمة، وتشكل تهديدا غير مسبوق للنظام التجاري المتعدد الأطراف، مؤكدا أن حكومة بلاده لن تتردد في اتخاذ تدابير مماثلة ردا على القرارات الأمريكية الأخيرة.

وكانت السلطات الأمريكية قد نشرت أمس الثلاثاء قائمة بمنتجات صينية تستورد منها الولايات المتحدة سنويا “ما قيمته 50 مليار دولار تقريبا” ، تعتزم فرض رسوم جمركية عليها، وذلك ردا على “نقل بكين بالقوة التكنولوجيا الأمريكية والملكية الفكرية”.

وتستهدف الرسوم الأمريكية الجديدة 1300 سلعة صينية، بما فيها الروبوتات الصناعية وتجهيزات الاتصالات والكيماويات والأجهزة الطبية.

وقبل ذلك قررت الولايات المتحدة زيادة الرسوم الجمركية على الصلب الصيني المستورد إلى 25% وعلى الألومنيوم إلى 10% ابتداء من 23 مارس الماضي، مستهدفة بذلك مجموعة من الدول الكبرى في مقدمتها الصين، التي ردت بفرض رسوم إضافية على 128 سلعة أمريكية مستوردة.

المصدر: وكالات