أسعار المواد الغذائية ارتفعت!

حققت أسعار الغذاء العالمية ارتفاعا ملحوظا في شهر آذار المنصرم، مدفوعة بارتفاع أسعار الحبوب ومنتجات الألبان، وذلك مقارنة مع شهر شباط الماضي، بحسب ما أعلنت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة “الفاو”.

ووفقا لمؤشر “الفاو لأسعار الغذاء”، الذي يقيس التغيرات الشهرية لسلة من الحبوب والزيوت النباتية ومنتجات الألبان واللحوم والسكر، ارتفع المؤشر 172.8 نقطة خلال آذار، أي بزيادة قدرها 1.1 في المئة عن الشهر السابق.

وقالت المنظمة إن أسعار المواد الغذائية في الأسواق العالمية ارتفعت بنسبة 0.7 في المئة في آذار على أساس سنوي، مشيرة في بيان لها إلى أن ارتفاع أسعار الذرة والقمح ومعظم منتجات الألبان طغى على الانخفاض في أسعار السكر ومعظم الزيوت النباتية.

كذلك حقق متوسط مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الحبوب 165.6 نقاط في آذار، ارتفاعا قدره 2.7 في المئة، أو ما يعادل 4.3 نقاط عن مستواه المسجل في شباط من العام نفسه، وهو أعلى بنسبة 12.1 في المئة عن قيمته في آذار من العام السابق.

وأوضحت الفاو أن الإنتاج العالمي من الحبوب خلال العام 2017 وصل إلى 2.646 مليار طن، بزيادة 33 مليون طن عما كان عليه في العام 2016.

وتوقعت المنظمة أن يتراجع إنتاج الذرة والقمح خلال العام الجاري “استنادا إلى توقعات مبكرة”.

وفي هذا الخصوص، تتوقع الفاو أن يتراجع إنتاج القمح بنسبة 1 في المئة في العام 2018 عن العام السابق، وأن يصل إلى 750 مليون طن.

(سكاي نيوز)