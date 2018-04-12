هل ترفع الضربة على سوريا أسعار النفط في لبنان؟

لم تمضِ ساعات على إطلاق الرئيس الأميركي دونالد ترامب تهديداته بالقيام بضربة عسكرية مفاجئة على سوريا، حتى ارتفعت أسعار النفط العالمية بنسبة 4 في المئة، وذلك للمرة الأولى منذ العام 2014، ليتعدّى سعر الخام الأميركي برنت Brent سقف الـ71 دولاراً للبرميل الواحد.

وفي السياق، أفادت مصادر في قطاع الطاقة “المركزية“، أن “تطورات سوق النفط العالمية المشار إليها، ستترك بالتأكيد آثاراً مباشرة على أسعار المحروقات في لبنان، لا سيما مادتيّ البنزين بنوعيْه والمازوت”، موضحة أن “أي زيادة لن تحصل قبل نحو أربعة أسابيع من اليوم، نظراً إلى المعادلة المعتمدة لتحديد جدول الأسعار الأسبوعي للمشتقات النفطية في السوق اللبنانية”.