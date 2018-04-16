أسواق النفط تشهد توترًا بعد “ضربة سوريا”.. فماذا عن الأسعار؟

تراجع النفط واحدًا بالمئة، الاثنين، مع فتح الأسواق إثر الضربات الجوية على مواقع أسلحة كيماوية في سوريا، مطلع الأسبوع، في حين تعرضت الأسعار لضغوط إضافية من زيادة أعمال الحفر الأميركية.

وبحلول الساعة 05:47 بتوقيت غرينتش، كانت العقود الآجلة لخام برنت عند 71.85 دولار للبرميل منخفضة 73 سنتا، بما يعادل واحدا بالمئة عن إغلاقها السابق.

ونزلت عقود الخام الأميركي، غرب تكساس الوسيط 57 سنتا أو 0.9 بالمئة إلى 66.82 دولار للبرميل.

وأوضح متعاملون أن الأسواق الآسيوية، بدأت بحذر بعد الضربات الغربية مع بعض مشاعر الارتياح بعدما بدا التصعيد مستبعدًا.

وقال مدير تريفكتا لاستشارات الطاقة، سوكريت فيجاياكار “في أعقاب الهجوم المنسق على سوريا، تراجعت أسعار النفط تراجعا طفيفا، لكن الأثر يبدو محدودا”.

وتعرضت أسواق النفط لضغوط إضافية من زيادة في أنشطة الحفر بالولايات المتحدة.

فقد قالت بيكر هيوز، لخدمات الطاقة، الجمعة، إن شركات الطاقة الأميركية أضافت سبعة حفارات نفطية، لضخ إنتاج جديد على مدى الأسبوع المنتهي في 13 نيسان ليصل الإجمالي إلى 815 وهو أعلى مستوى منذ آذار 2015.

(سكاي نيوز)