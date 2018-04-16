الأربعاء هذا العام هو أرخص يوم للسفر.. إليك أفضل وأسوأ الأوقات لتحجز تذكرة الطيران

هل أنت بحاجة لقضاء إجازة، ولكن حالتك المادية لا تسمح؟ مع قليل من التدبر، لن يكون عليك الاختيار بين العطلة ومسؤولياتك المالية.

فبعد أن قام موقع CheapAir.com بتحليل أكثر من 917 مليون رحلة طيران وما يقرب من 3 ملايين رحلة فردية في 8 آلاف سوق لتحديد أفضل وأسوأ وقت لشراء تذاكر الطيران هذا العام، توصل لهذه النتائج، وفق ما نشر موقع Business Insider الأميركي.

1- الحجز من 169 إلى 319 يوماً مقدماً سيتيح لك أفضل اختيار، ولكن ليس أرخص التذاكر:

ستحصل على أكبر مجموعة من شركات الطيران والمقاعد إذا قمت بالحجز من 169 إلى 319 يوماً مقدماً، ولكنك ستدفع أيضاً 50 دولاراً إضافياً لكل تذكرة في المتوسط.

2- حجز رحلة طيران من 122 إلى 168 يوماً مقدماً سوف يضطرك إلى دفع ما يقرب من 20 دولاراً في المتوسط.

3- الحجز من 21 إلى 121 يوماً هو الفترة الأساسية للحجز:

تميل الأسعار إلى أن تكون ضمن 5٪ من أقل سعر عند قيامك بالحجز خلال هذه الفترة.

4- ستقلل من حظوظك إذا قمت بشراء التذاكر من 14 إلى 20 يوماً قبل رحلتك:

تبدأ الأسعار في الارتفاع من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع قبل أي رحلة طيران، وينتهي حجز الرحلات، وبالتأكيد أنت لا تريد أن تجرب هذا خلال موسم الأعياد.

5- ستلعب بالنار إذا حجزت تذكرتك من 7 إلى 13 يوماً قبل الإقلاع:

لن تدفع فقط 35 دولاراً أكثر من الأشخاص الذين يحجزون رحلاتهم مسبقاً (من 169 إلى 319 يوماً مقدماً) ، ولكن سيكون من الصعب الحصول على عرض مناسب.

6- حجز رحلتك من 0 إلى 6 أيام مقدماً هو أسوأ اختيار:

يصف موقع (CheapAir.com) هذا بأنه محاولة يائسة لأنك ستدفع في نهاية الأمر ما يزيد عن 208 دولار في المتوسط عن فترة الحجز التي تبدأ من 21 إلى 121 يوماً.

7- يوم الأربعاء هذا العام هو أرخص يوم للسفر:

يقدم يوم الاربعاء أرخص الرحلات هذا العام، يليه يوم الثلاثاء. يوم الأحد هو أغلى يوم للسفر وسيؤدي إلى تكلفة أكثر من 76 دولاراً في المتوسط مقارنة بالسفر يوم الأربعاء.

8- تعتمد فترة الحجز الرئيسية على الموسم:

لذلك من الأفضل شراء التذاكر من 14 إلى 160 يوماً مقدماً خلال فصل الصيف، ومن 21 إلى 110 أيام مقدماً خلال الخريف أو الشتاء، ومن 46 إلى 122 يوماً مقدماً خلال فصل الربيع.