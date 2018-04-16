بيع الملابس الصيفية بالتقسيط للموظفين!

أعلن اتحاد الغرف التجارية في القاهرة، دراسة مقترح لبيع الملابس الصيفية بالتقسيط للموظفين وأصحاب المعاشات لمواجهة الكساد وعدم قدرة المواطنين على الشراء.

ويقول مراقبون إن الغلاء غير المسبوق الذي شهدته الأسواق في الأعوام الأخيرة، أحدث تغييرات كبيرة في ثقافة الشراء، فيما سخر نشطاء من شراء المصريين لملابسهم بالتقسيط.

وكشفت شعبة الملابس في الاتحاد أن مبيعات الملابس خلال الموسم الشتوي الماضي تراجعت بنسبة 50% تقريبا، بسبب حالة الركود التى شهدها السوق، معلنة عن استعدادها لتبني مبادرة لبيع الملابس الجاهزة بالتقسيط لموظفي القطاع العام والعاملين بالجهاز الإداري للدولة خلال الموسم الصيفي المقبل.

(عربي 21)