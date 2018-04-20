روني لحود:الدعم على قروض السكن انتقل من مصرف لبنان الى عهدة وزارة المال

اكد مدير ​المؤسسة العامة للإسكان​ ​روني لحود​، “ان الحل الذي توصل اليه حاكم ​مصرف لبنان​ ​رياض سلامة​ خلال الاجتماع الذي حصل مع رئيس ​الحكومة​ سعد الحريري ووزير المالية علي حسن خليل ووزير الشؤون الاجتماعية بيار بو عاصي، ان ينتقل الدعم على الفوائد لقروض الاسكان من ​المصرف المركزي​ الى عهدة ​وزارة المالية​”، مشيرا الى “ان الدعم سيكون هذه المرة لذوي الدخل المتوسط والمحدود حتى 3600 دولار اي 8 مرات الحد الادنى للأجور، و​القروض​ ستبقى كما كانت اي 270 مليون ليرة”.

وكشف لحود “ان مقدمي القروض اللذين تمت الموافقة على طلباتهم، تم الاتفاق بين حاكم مصرف لبنان ورئيس الجمهورية على ان تلتزم المصارف بدفعها وصدر تعميم في هذا الاطار، داعيا بعض المصارف التي لم تدفع، ان تلتزم بالتعميم في اقرب وقت”.