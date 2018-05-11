“مفاجآت” سياحية في لبنان.. هل يزور أبناء هذه البلدان “البعيدة” بيروت؟

تحت عنوان “هل يستقبل لبنان هذا الصيف سيَّاحاً من الهند والصين؟” كتبت إيفا أبي حيدر في صحيفة “الجمهورية”: “يواصل لبنان عملية البحث عن اسواق سياحية جديدة الى جانب الاسواق التقليدية. فهل تتمكن وزارة السياحة من اعادة انعاش القطاع ووضع لبنان مجددا على الخريطة السياحية؟

انطلق أمس ملتقى “visit lebanon” الذي يعقد للسنة الثانية على التوالي والذي يهدف الى البحث عن اسواق سياحية مختلفة عن الاسواق التقليدية وجذب شريحة جديدة من السياح الاجانب الى لبنان.

ويؤكد وزير السياحية افاديس كيدانيان، راعي هذه الخطة السياحية، ان نجاح النسخة الاولى من المؤتمر كانت الدافع وراء تكرار التجربة هذا العام ايضاً، بسبب المردود الايجابي الذي حققته الشركات السياحية اللبنانية.

اضاف: لقد قمنا هذا العام ايضاً باختيار 150 شركة سياحية اجنبية جديدة من أصل 1280 شركة ابدوا رغبة بالمشاركة، واللافت ان نوعية الشركات المشاركة هذا العام بالملتقى لديها امكانات وقدرات اكبر من تلك التي شاركت العام الماضي ولمسنا عندهم ايمانا وثقة كبيرتين بلبنان. فكل هذه العوامل زادتنا ايمانا بالعمل الذي نقوم به وتشجيعا على الاستمرارية كون هذه الخطة السياحية تلاقي اقبالا ونتائج على الارض.

تابع: بنتيجة جولتي على الاجنحة المشاركة في المؤتمر، لمست اصداء ايجابية عن المؤتمر واشادة بحرفية وخبرة اللبناني في ادارة القطاع السياحي، وبالتالي، تمكنا من الاضاءة على لبنان الذي كان مجهولاً بالنسبة للكثير من البلدان، حتى ان الشركات تفاجأت من مستوى الاحترافية في التعامل مع الشركات اللبنانية وابدت حماسا لمزايا هذا البلد وثقافته.

ولفت الى انه حتى اليوم عقدت اكثر من 2500 اجتماع عمل فردي (B to B meeting) بين الشركات اللبنانية والاجنبية وهذا مؤشر ايجابي في حد ذاته.

وردا على سؤال، أكد كيدانيان ان الشركات العالمية التي شاركت في المؤتمر العام الماضي أدرجت لبنان من ضمن وجهتها السياحية، ونتأمل من الشركات الاجنبية المشاركة هذا العام ان تحذو حذوها ويكون عندهم التوجه نفسه.

اضاف: ركزنا هذا العام أكثر على اسواق لم يسبق لها ان سمعت بلبنان، وأبدت حماسة للبنان معتبرة انها انفتحت على سوق جديد من اجل التنويع مع زبائنها، منها: الهند، بولندا، روسيا، الصين، تونس، المغرب، مصر حيث لاحظنا ان عددا كبيرا من الشركات هناك وقعت عقودا مع شركات لبنانية، الى جانب طبعا اسواقنا التقليدية من الكويت، الاردن، السعودية….”.