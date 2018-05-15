لهذه الأسباب.. سارعوا إلى شراء الذهب!

كتب طوني رزق في صحيفة “الجمهورية” تحت عنوان “الذهب الى مزيد من خيبات الأمل”: “في حين أعلنت الصين أمس أنها مستعدة للعمل مع الولايات المتحدة للوصول الى نتيجة إيجابية في المفاوضات بشأن التجارة هذا الأسبوع، وذلك وسط المزيد من المؤشرات على تراجع حدة التوتر بين أكبر اقتصادين في العالم، كان الذهب يظهر مرة اخرى عجزه عن تحقيق مكاسب كبيرة كما كان يتوقّع الكثيرون. ولم يحصد المراهنون حتى الآن سوى المزيد من خيبات الامل وإضاعة سلسلة من فرص تحقيق الارباح في الادوات المالية الأخرى.

وجد الذهب فرصة قوية للتحرك صعوداً وصولاً الى مستوى المقاومة 1326 دولاراً للاونصة فى نهاية الاسبوع الماضي، وذلك مع توقف مكاسب الدولار الاميركي بعد الاعلان عن نتائج أقل ممّا كان متوقعاً لأرقام التضخم الاميركية متمثّلة في مؤشر أسعار المستهلك ومؤشر أسعار المنتجين.

قبل أن تستقر اسعار الذهب حول 1320 دولارا. ومعلوم أنّ العلاقة هي عكسية بين الدولار الاميركي والذهب. لكنّ الرسم البياني للذهب يظهر بوضوح انّ الاسعار قد تتحرك بقوة قريباً، لكن على الارجح الى الهبوط.

وكانت أسعار الذهب قد نجحت في تفادي الهبوط الى ما دون مستوى الدعم النفسي عند 1300 دولار، حتى بعد إعلان البنك المركزي الاميركي عن سياسته النقدية بالإبقاء على الفائدة 1.75% من دون تغيير. وإضافة الى تطلّعه لرفع الفائدة ثلاث مرات في العام الجاري من دون ان يعطي أي إشارات قوية للأسواق بأنه سيزيد من عمليات رفع الفائدة حتى لو زاد التضخم متجاوزاً هدف البنك، وهذا ما لم يدعم مكاسب الدولار الاميركي كثيراً.

ويرى الخبراء انّ أسعار الذهب حالياً تمثّل فرصة للشراء فى حال تحركت هبوطاً صوب مستويات الدعم عند 1300 و1285 و1260”.