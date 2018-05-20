لتصبح مليونيراً في المستقبل.. إليكَ هذه الخطوات الـ 5!

كشفت شبكة “CNN” عن 5 خطوات بسيطة تساعد في جمع الملايين من الدولارات لا سيما لجيل الشباب، وهذه الخطوات الـ 5 هي:

1- الادّخار في سنِّ الشباب

بحسب “CNN”، فإنّه يجب إتباع معادلة التوفير وادّخار المال ما يساعد على تكوين ثروة مع الوقت. ويتيح ادخار مبلغ 5 آلاف دولار لمدّة 10 سنوات بين سنّ الـ 25 و35 عاماً، الفرصة للوصول إلى كمية كبيرة من المال لدى بلوغ عمر الـ 35 عاماً.

2- ادخار كميات كبيرة من الأموال

بعد جمع بعض الأموال، يجب دراسة طرق استثمار هذه الأموال وكيفية استخدامها. ويمكن تخصيص 14% من الراتب الشهري في تعويض نهاية الخدمة.

3- العيش بتواضع

حاول ادخار أكبر كمية ممكنة من المال، كأن تصرف ما قيمته 85 سنتاً فقط من كل دولار تصرفه، فيما قم بادخار الـ15 سنتاً الباقية، قبل التزامك بمتطلبات الزواج، والأبوة، وغيرها.

4- استفد من الزيادات السنوية بطريقة فعالة

ادّخر نصف قيمة المكافآت المادية المهنية، ما يساعد في المستقبل على القيام باستثمارات مستقبلية وتوفير أموالك.

5- لا تقدم أي أعذار

قم بادخار أموالك ولا تقدم أي أعذار، واستثمر دائماً في تعويض نهاية الخدمة.

(CNN)