لوفيغارو: هكذا يحقق زفاف الأمراء إيرادات مليارية ببريطانيا

نشرت صحيفة “لوفيغارو” الفرنسية تقريرا تحدثت فيه عن حفل زفاف الأمير هاري والممثلة الأمريكية السابقة ميغان ماركل.

ومن المنتظر أن يحقق هذا الزفاف إيرادات مالية هامة تصل إلى قرابة مليار جنيه إسترليني، أي ما يعادل 1.14 مليار يورو، من بينها 300 مليون يورو تتأتى من قطاع السياحة.

وبحسب توقعات شركة “براند فاينانس” الاستشارية، تستفيد قطاعات التجارة والمطاعم من قرابة 250 مليون جنيه إسترليني بفضل الزفاف الملكي. ويعتبر هذا الحدث بالنسبة للباعة بمثابة النعمة، حيث ستدر عليهم مبيعات القمصان والفناجين والطوابع البريدية وغيرها من الهدايا التذكارية مداخيل تقارب 50 مليون جنيه.

وذكرت الصحيفة أن القطاع الإعلامي سيستأثر بعائدات مالية تناهز 300 مليون جنيه، متأتية من الإشهار لبريطانيا العظمى، ما سيكون بمثابة دفعة قوية للصناعة الإعلامية.

ويتفاخر الناطق الرسمي لهيئة السياحة البريطانية “فيزت بريتن” بهذا الحفل، مبينا أن “هذا الحدث الكبير سيجذب جميع وسائل الإعلام من العالم أجمع نحو المملكة المتحدة. وستكون فرصة رائعة لعرض لحظات رومانسية على الصعيد الدولي لا يمكن أن يراها الزوار سوى في بريطانيا العظمى”.

وأفادت الصحيفة بأن هذا الزفاف سيسلط الضوء على السياحة في المملكة المتحدة، إذ تتوقع “براند فاينانس” أن يستفيد القطاع السياحي من قرابة 300 مليون جنيه إسترليني إضافية متأتية من نفقات الزائرين على الترفيه، والسكن والتنقل. كما سيتدفق السياح من بريطانيا وغيرها من الدول على غرار الولايات المتحدة ودول الكومنولث.

وأشارت الصحيفة إلى أنه يتوقع أن يسجل البريطانيون حضورهم بقوة في حفل الزفاف مع غيرهم من الجنسيات الأخرى. وحسب مكتب الإحصاء الوطني البريطاني، ارتفعت نسبة ارتياد الكنديين والأميركيين للمملكة المتحدة منذ أيار 2017، مقارنة بنفس الفترة من السنة التي سبقتها.

كما شهدت خطوط النقل الحضري والسكك الحديدية بين باريس ولندن، اكتظاظا كبيرا خلال اليومين الماضيين. وتأمل وكالة “فيزت بريتن” أن تزيد الزيارات للمملكة طوال هذه السنة بقرابة 41.7 مليون زيارة بنسبة 4.4 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية.

ونقلت الصحيفة عن مكتب الإحصاء الوطني البريطاني أنه بفضل هذا التدفق الهام للسياح سترتفع نفقات الزائرين إلى حدود 26.9 مليار جنيه إسترليني على مدار السنة، محققة نسبة نمو قدرت بنحو 6.8 بالمئة.

وتحدثت الصحيفة عن تكلفة الزفاف الملكي، إذ من المتوقع أن تكون النفقات باهظة خاصة في الترتيبات المتعلقة بالمراسم الدينية للزواج والزهور، بالإضافة إلى استقبال وسائل الإعلام داخل القصر. وحسب وسائل الإعلام البريطانية، ستكلف التحضيرات الأمنية قرابة 24 مليون جنيه إسترليني.

(عربي 21)