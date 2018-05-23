ارتفاع جديد بأسعار المحروقات.. والخير لقدام!

ارتفع اليوم الأربعاء سعر صفيحة البنزين بنوعيه 95و98 أوكتان، وسعر صفيحة كل من المازوت الاحمر والديزل 400 ليرة لبنانية، وسعر قارورة الغاز 200 ليرة لبنانية.

جاء ذلك في قرارات اصدرها وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الاعمال سيزار ابي خليل، حدد بموجبها الحد الاعلى لاسعار مبيع المشتقات النفطية في الاسواق اللبنانية التي اصبحت على الشكل التالي:

-بنزين 98 اوكتان 28800 ليرة لبنانية.

-بنزين 95 اوكتان 28200 ليرة لبنانية.

-ديزل اويل للمركبات 19900ليرة لبنانية.

-مازوت احمر 19800 ليرة لبنانية.

-قارورة غاز زنة عشرة كيلوغرامات15400 ليرة لبنانية.

-قارورة غاز زنة 12,5 كيلوغراما لم تسعر.

ومن المتوقع، ان تشهد هذه الاسعار ارتفاعا الاسبوع المقبل، بعد ان وصل سعر برميل النفط الخام البرنت الاميركي اليوم الى 79,57 دولارا اميركية.