طفلة الـ12 عاماً تشنق نفسها.. ما السبب؟

أقدمت طفلة مصرية لم يتجاوز عمرها 12 عاماً على الانتحار شنقاً، اليوم الجمعة، بعد نهر والدتها إياها لعدم قدرتها على أداء الأعمال المنزلية. وقالت وزارة الداخلية المصرية، في بيان صادر عنها اليوم، إنّ ضباط مباحث قسم شرطة الهرم، تلقوا بلاغاً بانتحار طفلة، مؤكّدةً أنّه بعد انتقال المختصين إلى مكان الواقعة، تبين وجود جثة طالبة، عليها آثار خنق حول الرقبة.

وقالت والدة الطفلة في تحقيقات الداخلية، إنها تشاجرت معها لعدم قدرتها على أداء الأعمال المنزلية، إلا أنها فجأة وجدت ابنتها داخل غرفتها، مخنوقة بـ”كيس مخدة” مربوط بنافذة الشرفة.