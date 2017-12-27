في مدينة عربية.. عقود الإيجار ستُصبح عبر الإنترنت

أعلنت بلدية مدينة أبوظبي عن التحول إلى الخدمات الرقمية لتوثيق العقود الإيجارية “تسجيل”، وأكدت أن الخطوة تأتي ضمن إطار خطتها بشأن التحول الرقمي في تقديم خدماتها.

وأشارت بلدية مدينة أبوظبي عبر حسابها الرسمي على “تويتر” اليوم الأربعاء، إلى إيقاف تقديم خدمات توثيق العقود الإيجارية “تسجيل” في جميع مراكز خدمة المتعاملين التابعة لها، وذلك ابتداءً من تاريخ 1 كانون الثاني المقبل.

ودعت البلدية المتعاملين إلى التقديم عبر موقعها الإلكتروني للحصول على خدمات إصدار عقد جديد أو تجديد أو تعديل أو إغلاق أو إلغاء العقد.