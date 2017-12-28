ماذا أرتدي اليوم؟.. تخلّصوا من هذا السؤال المؤرق!

ماذا أرتدي اليوم؟.. بالتأكيد فإنّ هذا السؤال يواجهكم يومياً، هو سؤال تقليدي في معظم الأوقات لا تجدون له إجابة شافية ووافية، خصوصاً إن كنتم تملكون العديد من الخيارات في خزانة ملابسكم.

يمكن لمستخدمي أجهزة “أندرويد” الاستعانة بتطبيق “Cloth Picker”، للحصول على المساعدة في العثور على أفضل الملابس المناسبة كلّ يوم.

بعد تثبيت التطبيق، يجب على المستخدم إضافة الملابس إلى التطبيق ضمن تصنيفات مختلفة، ليقوم التطبيق بتقديم الاقتراحات حول ما يمكن أن يرتديه، مراعياً الألوان والأقمشة وما إلى ذلك.

كما يمكن لمستخدمي التطبيق إنشاء مجموعات مفضلة من الملابس تتوافق مع مناسبة معينة، للوصول إليها بسرعة وسهولة عندما يتطلب الأمر ذلك.

يتوفر تطبيق “Cloth Picker” مجانًا على متجر “غوغل بلاي” لمستخدمي أجهزة “أندرويد”.