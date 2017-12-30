حادث مأساوي لأطباء يقطعون رأس طفل أثناء الولادة!

فجعت أم تعيش في الأرجنتين بخبر وفاة جنينها بعدما قطع الأطباء رأسه أثناء الولادة.

ووقع الحادث المروع يوم الإثنين الماضي، عندما واجه الأطباء صعوبة في ولادة سيدة قبل أوانها في مستشفى في ترتجال بشمال غرب الأرجنتين.

وذكر موقع ذا صن أن رأس الطفل بقي داخل الأم مع المشيمة، وكشفت الأم وزوجها عن تفاصيل المأساة بعد تقديم دعوى إهمال ضد المستشفى.

وكانت السيدة فالازكيز البالغة من العمر 30 عاما حاملا في أسبوعها 22، وشعرت بآلام الوضع في وقت مبكر يوم الإثنين الماضي أثناء قضاء عطلة الميلاد في منزل عائلتها. وتم نقلها بواسطة سيارة الإسعاف إلى المستشفى، حيث قرر الأطباء إجراء ولادة طبيعية بسبب صغر حجم الطفل.

وقالت السيدة في إحدى المقابلات إنها طلبت إجراء عملية قيصرية، لكن المستشفى أخبرتها أنه لا يوجد طبيب مؤهل لفعل ذلك، وأضافت إنها لم ترَ سوى الجزء السفلي للطفل، وصدمت عندما قالت الطبيبة إنها يجب أن تخضع لعملية جراحية، وعندما سألت عن السبب قيل لها بأن رأس الطفل لا يزال بداخلها.

وأشارت إلى أن زوجها ذهب لشراء الحفاضات لكنه عندما عاد وجد أحد الأطباء يحمل جسم الطفل بدون رأس.

وقال مدير المستشفى إن الأطباء قرروا عدم إجراء عملية قيصرية بسبب انفتاح عنق الرحم إلى 11 سم، لكن تشنج الرحم أدى إلى الضغط على عنق الطفل وقطعه.

وأضاف إنه تمّ تسليم الطفل في وقت لاحق في صندوق أبيض إلى الزوجين، وبدأت الشرطة تحقيقا في وفاة الطفل.