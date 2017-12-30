هزّات ومفاجآت عام 2018.. اليكم توقعات جديدة من ماغي فرح للأبراج

استضافت كابي لطيف الإعلامية ماغي فرح بمناسبة العام الجديد في حوار تناول توقعات الأبراج لعام 2018 حول كتابها “هزّات أمنية واقتصادية” الصادر عن دار “الميم” في بيروت.

السلام قد يبصر النور

تحدثت ماغي فرح عن سنة 2018 التي تفتتح دورة فلكية جديدة تستمرّ حتى عام 2025، وتبدأ المشوار نحو السلام الذي قد يبصر النور في شتاء 2019 و2020 بعد فترات متفاوتة من الحروب والصراعات والمفاجآت الجيّدة والمركّبة. ورأت أن الشدائد ستكون أخفّ وطأة من السنة الماضية، ولو أنها تحمل في طيّاتها أيضاً أعمالاً إرهابية وانهيارات سياسية واقتصادية، منذ بدايتها.

الأبراج الأكثر حظا: الحوت، العذراء، القوس

برج الحمل: تتخلّص من معاناة طويلة وتنتقل الى فترة أكثر استقراراً بعد خروج أورانوس من برجك حيث استقر لمدة سبع سنوات. سنة جيدة بالإجمال تعدك بالتغيير خاصة ابتداءً من أيار، وحتى آخر السنة. تسوّي أمورك بسرية وتقبل على تغييرات مالية مفاجئة واستثمارات كثيرة وعروض مغرية وأسفار وأرباح. في الحبّ تبدو مستقراً وتبدأ السنة بوعود وللبعض عودة علاقة قديمة للظهور في حياتهم. هي سنة الزواج للعازبين بين الصيف والخريف.

برج الثور: أنت على موعد مع الجديد والتجدد، وتتكيف مع مناخ ومحيط مختلفين جداً عمّا عرفت في السابق. يدعمك ساتورن طوال السنة ويطرح جوبيتر شراكة جديدة تتطلب حسن الادارة حتى تتجنب الاشتباكات. أورانوس يدخل برجك في 16 أيار، ويشكل مفرق طريق في حياتك ثم تمر بفترة دقيقة حتى تشرين الثاني مثقلة بمفاجآت وانقلابات غير منتظرة وصراع مع سلطة أو إدارة، إنها سنة لن تنساها.عاطفياً تقلب الصفحة في الربيع. إذا كنت عازباً فقد تقبل على علاقة تقود الى الزواج. وتشير الأفلاك الى انفصال نهائي ابتداءً من أيلول إذا كانت علاقتك مهتزة.

برج الجوزاء: تبشّرك الأفلاك بتغييرات جذرية للطوالع الفلكية هي أفضل من السنوات الثلاث الماضية. تبلغ مركزاً أفضل. الدورة الايجابية تبرز أكثر كلما تقدمت من فصل الربيع، ساتورن كفّ عن مضايقتك ومارس يقضي خمسة أشهر في الدلو ويحدث تغيراً إيجابياً في حياتك بين أيار وتشرين الثاني. تتحرر من قيود مهنية ومعاناة صحية. في الجو زواج للعازبين جيد وإيجابي. تتلقى عرضاً مغرياً في فصل الصيف. قد تلتقي بتوأم روحك وسط ظروف غريبة وغير عادية.

برج السرطان: تبدو التأشيرات الفلكية شديدة جداً وقد تشير الى نهاية مرحلة لاستقبال فترة جديدة. تنجذب الى أمور كنت تتجاهلها ويدعمك جوبيتر في العقرب، فيجلب اليك الحظ ويتغير قدرك، ولو انَّ “ساتورن” يفرض عليك التروّي في بعض الأحيان. أورانوس يحررك من قيود ابتداءً من منتصف أيار. تنتهي من التزام أزعجك أو عمل لا يرضيك. تنتهي عزوبية البعض وإذا تعرفت الى توأم روحك في الصيف فإنّ الزواج يتأخر الى عام 2019. الفترة الأفضل عاطفياً تقع بين أيلول وآخر السنة. فصل الخريف مليء بالوعود الجميلة.

برج الأسد: سنة من التغيير الكلي والجذري والمصاعب بسبب التنافرات الفلكية اعتباراً من شهر أيار الذي يحمل حتى تشرين الثاني ظروفاً استثنائية وضغوطات تضطرك الى اتخاذ قرارات مهمة وانقلابية. تحنّ الى الماضي وقد تطفو ذكريات الى السطح. كن حذراً جداً في فصل الصيف ثم تتحرر في تشرين الثاني، فتفتح دورة فلكية جيّدة تستمر سنة كاملة. إذا كنت عازباً فقد تطرأ ظروف غير منتظرة تولّد العشق في قلبك خلال الأشهر الأربعة الأخيرة من السنة.

برج العذراء: إنها سنة جيدة لا بل ممتازة بعد معاناة سنتين ونصف السنة. تطلّ على عمل جديد أو على مشاريع زاهرة. تتحسن السنة ابتداءً من منتصف أيار حيث يخرج أمر الى العلن بعد إخفائه. توقّع لقاءات ساحرة ومشاريع مذهلة لكنّ الامور قد تتراجع في أيلول. عاطفياً تقبل على حب جديد أو خطوبة منذ الأشهر الأولى. الربيع واعد والصيف مزهر وقد يغيّر تموز وتشرين الأول مصيرك العاطفي.

برج الميزان: سنة التغييرات الكبيرة التي تفاجئك وتأتي أحياناً على غير انتظار. تتخطى ما عانيته لأكثر من أربع سنوات خلت. تتحرر من قيود وإذعان لمشيئة الآخرين. أنت مُقبل على خيارات جديدة تبصر النور بين أيار وتشرين الثاني. يحذرك الفلك من الفترة الواقعة بين منتصف آذار ومنتصف أيار. تنتقل في أواخر السنة الى موقع جديد وقد تعيش قصة حب استثنائية أو تعقد صداقة مدهشة وغير تقليدية. قد يجذبك شخص يعيش في الخارج. حظوظ الزواج قليلة اذ إنّ الارتباط يكون ممكناً أكثر في عام 2019.

برج العقرب: تحميك الكواكب وترعاك وتحمل اليك كوكب الحظ جوبيتر حتى أواخر السنة، فتبتسم الأقدار وتطلق عملاً جديداً. تتحرر من سلطة أو ضغط. الّا أن أورانوس الآتي الى الثور في 16 أيار يطرح تحديات ويتطلب ليونة وتنازلات من قبلك حتى فصل الخريف. تحقق أرباحاً مالية وتغييراً في مجال عملك وقد تشغل مركزاً. حاذر من نزاعات في تشرين الثاني. عاطفياً تتمتع بكاريزما وشعبية كبيرة وتكون الارتباطات غنية، لكن لا يخلو الأمر من صعوبات واحتمال حدوث قطيعة للبعض، الاحداث الشخصية مشوّقة جداً هذا العام.

برج القوس: تبرز بين أكثر المحظوظين هذه السنة، وتكاد أشهر السنة تخلو من أي انعكاسات سلبية للأفلاك. تحضّر لمشاريع تبصر النور كلما اقتربت من نهاية السنة. تتحرك بسرعة خارقة وتتفوق في عملك. تعالج مشاكل إدارية وقضائية تتحالف مع جهات فاعلة. فصل الربيع حاسم وعاطفياً قد ترتبط بعلاقة سرية. انتبه من الفضائح وحاذر بعض المغرضين حتى لا تقع في ورطة. انتبه من حوادث تافهة بين آذارونيسان ومن إلغاء لموعد أو عمل بين تموز وآب.

برج الجدي: تتأرجح السنة بين الإيجابيات والسلبيات رغم أن كوكب الحظ هو في موقع جيد لك. لكن ما يجب الإشارة اليه هو أنك تتخلص من الأزمات ابتداءً من شهر أيار، فتكون كل الافلاك منسجمة مع ساتورن في برجك وهو كوكب يتلاءم مع مزاجك. أنت مطل على منعطف مهم وإيجابي على الأرجح، فترسم هذه السنة مستقبلك. تتخلى عن عادات قديمة وقد توقّع على عقد مهم. في الجو غرام فجائي لقضية أو شخص والفترة الأفضل تقع بين أيار وتشرين الثاني حيث قد تتولى منصباً مهماً. يسكنك شغف كبير وحب يجتاحك ربما بين أيلول وكانون الأول.

برج الدلو: مطلّ أنت على سنة مليئة بالأحداث والانقلابات والمفاجآت، إذ إنَّ الطوالع الفلكية شديدة ومربكة خاصة بين أيار وأواخر أيلول. قد يطرأ ما يأخذك الى معبر آخر ابتداءً من فصل الربيع. وقد تلجأ الى القضاء لتوضيح قضية أو لرد اتّهام. يعلن الشهران الأخيران عن نجاح وآفاق جديدة واعدة. كذلك تحمل بداية السنة فرصاّ واعدة. تناديك المغامرة والأسفار وقد تحقق نجاحاً مالياً وتحصل على ترقية. عاطفياً تحتفل بحدث سعيد حوالى شهر آذار. ينفصل البعض عن حبيب في فصل الربيع أو في شهر تموز. أمّا شهر تشرين الثاني فيحمل الحلول وسعادة رومنسية.

برج الحوت: تقبل على انفراجات واسعة وفرص كثيرة تنسيك ما حصل معك في السنوات الثلاث الماضية والتي تسببت بارتباكات وأحزان ربما. الوعود كثيرة والسنة ممتازة بدعم أربعة كواكب أساسية لك طوال السنة. تتعزز الأوضاع المادية فتحظى بهدايا فلكية كلّما تقدمت من نهاية السنة. ويكون انتقال أورانوس في 16 أيار الى الثور حدثاً مهماً قد يغيّر حياتك ويحمل مفاجآت مناسبة ونجاحات. قد تكون بين أكثر المحظوظين حيث تتحرر من العقد وتقدم على عمل خلّاق. تعلن عن خطوبة أو زواج، تفرح بحمل أو ولادة في عائلتك، ويأتيك الخريف بخبر عاطفي طيّب.