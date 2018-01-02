“بيتكوين” دون 13 ألف دولار وحصتها تتراجع إلى 35%

انخفضت عملة “بيتكوين” إلى أدنى من الـ13 ألف دولار بعدما بدأت العام الجديد على تراجع للمرة الأولى منذ 2015 مواصلة ابتعادها عن المستوى القياسي الذي سجلته منتصف الشهر الماضي قرب العشرين ألف دولار.

وخلال تعاملات الثلاثاء، تراجعت العملة الرقمية الأوسع انتشارًا بنسبة 2.05% إلى 13138 دولارا، بعدما لامست الـ12955 دولارًا في وقت سابق من التعاملات.

وبذلك تراجعت القيمة السوقية لعملة “بيتكوين” إلى 220 مليار دولار، ما يشكل حصة نسبتها نحو 35.5% من إجمالي سوق العملات الرقمية البالغ 620 مليار دولار، بعدما تخطت الـ50% خلال الشهر الماضي، وفقًا لبيانات موقع “كوين ماركت كاب”.

تأتي هذه البداية الهزيلة للعام الجديد بعدما ارتفعت “بيتكوين” بنسبة 3.6% في أول أيام الـ2017 لتسجل 998 دولارًا، قبل أن تنهي العام على مكاسب فاقت الـ1300%.