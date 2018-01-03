النساء الممتلئات أكثر جاذبية.. إليكم الاثبات!

اليوم، ينجذب الرجال الى النساء الفاتنات والممتلئات الجسم أكثر من الفتيات النحيفات جداً. اكتشفوا الأسباب المختلفة التي تجعل النساء الممتلئات أكثر جاذبية.

النساء الممتلئات يعرفن أن يعشن حياتهن

بعكس النساء النحيفات، المهووسات غالباً بالريجيم من كل نوع، النساء الممتلئات يعرفن كيف يستفدن من الحياة. لا يمضين عمرهن في تطبيق ريجيم مخيف ليحصلن على قامة برشاقة النحلة، أو ليشبهن عارضات الأزياء. يعشقن ملذات الحياة الصغيرة ويعرفن كيف يستفدن منها.

العالم تغير لصالح النساء الممتلئات

في الماضي، كانت النحافة هي المعيار… الإثبات على هذا أنه لم يكن هناك إلا فتيات نحيفات على التلفزيون ومنصات عرض الأزياء. لكن المعايير تغيرت اليوم، أصبحت عارضات الأزياء الهزيلات جداً ممنوعات تقريباً، وتم استبدالهن بالفتيات الممتلئات اللواتي بدأن يغزون شركات الإعلانات وحتى يغزون عالم الأعمال.

الرجال يفضلون النساء الممتلئات

الانحناءات الجميلة السخية للمرأة هي شيء جذاب جداً، يقدّر الرجال هذه الانحناءات وهي تأسر انتباههم. الأجزاء البارزة من الجسم مثل الثديين والمؤخرة والفخذين، هي الأجزاء التي تفتن الرجال. الاستدارات النسائية، استناداً إلى دراسة قامت بها جامعة تكساس، تؤثر كالمخدرات على الدماغ الذكوري.

الاستدارات النسائية = أنوثة

امرأة فاتنة مع استدارات جميلة، هي الرمز الحقيقي للأنوثة. مع وركين، مؤخرة وانحناءة صدر مرسوم جيداً، المرأة التي تمتلك هذه المواصفات الساحرة تبدو أكثر إثارة من كل النساء الأخريات.

(صبايا ستايل)