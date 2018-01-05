مهما كان ذوقه بالمرأة لا يمكن لأي رجل أن يقاوم صاحبة هذا البرج!

مما لا شكّ فيه أن غموض مولودة هذا البرج يمنحها القدرة الهائلة على سحر أي رجل تريده، إذ لا يمكنه مقاومة سحرها أو قوتها أو جاذبيتها.

إذ يمكن لامرأة برج العقرب أن تبرز قوة لا مثيل لها وثقة عالية بالنفس وشيئاً من العناد ما يجعل أي رجل ضعيفاً أمامها، خصوصاً أنه يرغب في التعرف إليها بشكل إضافي والحصول على محبتها ورضاها وإعجابها.

من دون أن ننسى جمال وسحر هذه المرأة التي تتمتع أيضاً بجانب من الهضامة العالية وحس الفكاهة الذي يجعلها تنخرط بسهولة فائقة ضمن أي محيط بعيداً عن التردد أو الخجل.

كما أنها ترفض أن تلعب دور الضحية أو الضعيفة ضمن أي محيط، سواء عاطفي أو اجتماعي أو مهني، وتبحث دائماً عن الحصول على أهدافها وحقوقها، كما أنها تسعى دائماً إلى أن تكون في موقع القرار والسيطرة والحكم، خصوصاً أنها تملك كل صفات القيادة.

إلى ذلك، تتمتع امرأة العقرب بنسبة ذكاء عالية وحنكة شديدة وبعد رؤية، فهي قادرة على اتخاذ القرارات الصعبة والمصيرية بكل عقل ومنطق، بعيداً عن تحكيم المشاعر أو الاحتكام للقلب، ما يجعلها ناجحة ومتفوقة في كل ما تقوم به.

إضافة الى ذلك، إن مولودة هذا البرج صديقة وفية للغاية ومخلصة إلى أقصى الحدود، غالباً ما تعتمد الشفافية المطلقة والصدق التام في تعاطيها مع الاخرين، بعيداً عن الكذب أو الاحتيال.

وغالباً ما تبحث عن الرجل القوي، الذي قد يسبب لها بعض المشاكل، لأنها تكره الملل أو الشعور بالروتين، فهي تبحث دائماً عن عامل الاثارة والمغامرة في كل ما تقوم به، لاسيما أنها تعشق الحياة إلى أقصى الحدود وخوض التجارب المثيرة للاهتمام البعيدة عن المألوف والروتين.

(ياسمينا)