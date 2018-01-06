ما هي مادة “السالفيا” المخدرة.. وهذا تأثيرها على المتعاطين

غداة توقيف مديرية المخابرات في الجيش محمد ق. الملقّب بـ”عليّو”، وهو أحد تجّار المخدرات في صور، ومصادرة كمية من السالفيا وحشيشة الكيف، تساءل الكثيرون عن ماهية مادة السالفيا التي نادراً ما سمع بها اللبنانيون. فما هي؟

هي “حشيشة كيف” كيماوية تُعتبر من أخطر أنواع المخدرات، إذ أنّها تختلف عن الحشيشة العادية لناحية سرعة الإدمان عليها، وسرعان ما يتحوّل متعاطوها إلى أشخاص أكثر شراسة ولا يشعرون بالخوف، الأمر الذي يزيد من نسبة المشاكل الفردية.

وللحصول على هذه المادة، يقوم تجّار المخدرات بخلط النباتات والبذور الطبيعية المخدرة مع المواد الكيماوية بنسب متفاوتة وبطريقة غير مدروسة، حتى ييوهموا المتعاطين بأنهم يبتاعون منهم أحسن الأنواع والأصناف من المخدرات.

ويؤدّي تفاوت النسب وخلطها بطريقة عشوائية مع المواد الكيماوية المخدرة في بعض الحالات، إلى فقدان الإتزان وعدم تقدير المسافات والهبوط الحاد في الدورة الدموية والأزمات القلبية والوفاة في كثير من الأحيان جرّاء الإدمان.

الفيديو المرفق الذي ننشره نقلاً عن شبكة “CNN” يشرح تفاصيل تداعيات تعاطي مادة “السالفيا”.