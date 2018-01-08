العثور على مولود ميتاً في مرحاض طائرة!

أوقفت الشرطة الإندونيسية امرأة بعدما عثر على مولودها الجديد ميتاً في مراحيض طائرة في مطار جاكرتا الدولي.

وقد قبضت الشرطة على هني البالغة من العمر 37 عاماً، بعيد وصولها من بانكوك إلى مطار سوكارنو هاتا قرابة الساعة الواحدة بعد منتصف الليل، على ما أفاد قائد شرطة المطار احمد يوسف.

وقال يوسف لوكالة فرانس برس “لم تكن تبدو بصحة جيدة ولن تخضع للاستجواب قبل أن تصبح مؤهلة لذلك. المرأة موجودة حاليا في المركز الصحي التابع للمطار”.

وتشتبه الشرطة بأن هني التي عملت كمساعدة منزلية في ابوظبي لأربع سنوات، وضعت سرا طفلها خلال رحلة لشركة طيران الإتحاد من العاصمة الإماراتية إلى جاكرتا السبت.

وبعد حوالى اربع ساعات من الإقلاع، بدأت المرأة بالنزيف ما أرغم قائد الطائرة على تحويل مسارها الى بانكوك.

وقال فرانسيسكو كالوري وهو أحد ركاب الطائرة لوكالة فرانس برس “المرأة كانت من ركاب الدرجة الاقتصادية لكنها كانت ممددة على أحد مقاعد درجة الأعمال مع قناع للأكسجين. وأعلن بعدها قائد الطائرة تحويل مسار الرحلة إلى بانكوك”.

وقد صعد فريق طبي على متن الطائرة لإخراج هني بعدما هبطت الطائرة من طراز “ايرباص ايه 330” في مطار سوفارنابهومي الدولي في بانكوك وفق كالوري.

واستأنفت الطائرة رحلتها في اتجاه جاكرتا بعد ساعة من دون المرأة التي عادت إلى اندونيسيا في رحلة لاحقة.

وعثر عمال النظافة في مطار جاكرتا على جثة المولود الجديد ملفوفة بكيس بلاستيكي في أحد مراحيض الطائرة، وفق يوسف الذي أشار إلى أن أسباب الوفاة لم تحدد بعد.

ويعمل ما يقرب من خمسة ملايين اندونيسي في الخارج، تمثل العاملات المنزليات ما يقرب من 70 في المئة منهم.

(سيدتي)