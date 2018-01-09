فيديو ساخر اجتاح الانترنت… “رد فعل اللبنانيين على 3 دقات”

ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي بأغنية “3 دقات” للفنان أبو والتي تشارك في غنائها أيضاً الفنانة يسرا.

واللافت هو أن هذه الأغنية لاقت انتشاراً كبيراً في العالم العربي وقد تفاعل معها مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير جداً.

وفي هذا السياق، نشر الممثل الكوميدي نعيم فنيانوس، فيديو على صفحته الخاصة على فيسبوك حصد انشاراً كبيراً جداً في الساعات القليلة الماضية. وقد أرفق فنيانوس الفيديو بتعليق جاء فيه:” رد فعل اللبنانيين على “3 دقات” “، وقد ظهر الشاب في الشريط الساخر وهو يغني الأغنية بطريقة حماسية.