شاهد لحظة أمسك المغتصب بيد الطفلة زينب وقادها إلى موتها

أظهرت لقطات حفظتها إحدى كاميرات المراقبة الموضوعة في الشارع الذي مرت فيه الطفلة الباكستانية زينب الأنصاري، التي ضجت البلاد الثلاثاء بمأساتها بعد تعرضها للاغتصاب، قامة المغتصب وهو يمسك بيد الطفلة الضحية، قبل أن يقودها إلى حتفها في إحدى أبشع الجرائم التي عرفتها باكستان مؤخراً.

وبدا المغتصب في الفيديو يمسك بيد زينب ويسيران معاً، ولم يظهر أي عنف في تلك اللقطة ما قد يشي بأن الجاني قد يكون ممن تعرفهم الطفلة.

Zainab was abducted,raped & killed. She was just 7 y/o.This horrific incident forced to me think what kind of monsters live within our society.The culprit must be punished in the harshest way the world has ever witnessed.May her soul #RIP 💔🙏#JusticeForZainab pic.twitter.com/2Hru9c7smp

— Irshad Rajput (@Irajput71) January 11, 2018