لم تتوقّف طفلتهما عن البكاء ثم اكتشفا أمراً خطيراً على إصبع قدمها!

سواء أكان لديكم أطفال أو لا لا بدّ أنكم على اتّصال مع أطفال وعليكم أن تكونوا على علمٍ بهذا الخطر.

مولي طفلة تكاد لا تبلغ بضعة أشهر من العمر، ذات يوم خلال فترة بعد الظهر بينما كان الوالدان يتناولان الغداء بهدوء بدأت مولي فجأة بالبكاء والصراخ. في البداية لم يقلق الوالدان ولكن لمّا رأيا أن طفلتهما لم تهدأ بعد بضع دقائق بدأ الذعر ينتابهما.

ظنّا أنها تشعر بالحرّ فنزعا لها جواربها وفجأة لاحظا أمرًا مرعبًا: أصبنا بالخوف قليلًا وقتها مع مولي. لم نكن نعرف ماذا يحصل ولكن على ما يبدو كان الأمر نادرًا فقرّرنا أن نشارك هذه الرسالة مع غيرنا من الأهل، كما قال الوالدان.

وأضافا: كنا نتاول الغداء مع العائلة وكانت مولي تئِنّ وتصرخ ولكن ما من شيء غير طبيعي. وبينما كانت تبكي كانت تتحرّك أكثر فأكثر وبدأت تشعر بالحرّ الشديد الأمر الذي دفعنا إلى نزع جواربها لكي تنتعش قليلًا.

وعندها رأينا إصبع رجلها اكتشفنا ما يسمى “الشعرة الخانقة” وهي شعرة موجودة داخل الجارب تلتفّ بشدّة حول الإصبع ويمكنها أن تخنق الجلد والدورة الدموية.”

ولحسن حظّ مولي تمكنت والدتها التي لديها خبرة في ما يختصّ بالطوارئ الطبيّة من إزالة الشعرة بواسطة ملقط الشعر وعدسة مكبّرة في غضون دقائق. والتُقِطَت هذه الصورة بعد 45 دقيقة من نزع الشعرة.

للأسف تمكّنت الشعرة من قطع جلدة إصبع مولي بالكامل ولكن لو لم يتمكّن أحد من معالجتها أو لو لم يكن بالإمكان إزالة الشعرة لأصبح الأمر أسوأ.

إنها معلومة لجميع الأهل وجليسات الأطفال.”إن إنذار والدَيّ مولي مهمّ جدًا لكي يعلم الناس الذين لديهم أطفال بهذا الخطر.”