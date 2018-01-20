بحسب برجك.. هذا اللون يجلب لك الحظ في 2018!

لدى كل شخص لون مفضل لديه. لكن ما لا يعرفه الكثيرون هو أن الألوان ترتبط أيضاً بالحظ. فلكل برج لون خاص به يجلب له الحظ السعيد والأحداث المفرحة في هذا العام.

الحمل: الأحمر

يدل هذا اللون على الطاقة الدائمة والاندفاع نحو الحياة، وهو لون السعي المتواصل إلى تحقيق الإنجازات والطموحات والأحلام. لذا فهو قد يمنع الشعور بالملل والتعب والإحباط لدى مواليد الحمل في هذا العام.

الثور: الأخضر

يرمز هذا اللون إلى الإبداع، لذا فهو يدفع دائماً إلى الابتكار، كما أنّه يعزز الحاجة إلى الشعور بالأمان على المستوى المادي والعاطفي، وهذا ما يجعل مولود الميزان يسعى دائماً إلى ذلك ويحققه.

الجوزاء: الفضي

يرتبط هذا اللون بالتجارة والربح، ويعني أنّ مولود الجوزاء قد يحقق الأرباح في كل ما يقوم به، إلا أنّه يشير إلى أن عليه الحذر في ما يتعلق بحساباته. فالتبذير قد يقوده إلى مواجهة الكثير من المشكلات وإلى فقدان الاستقرار العائلي.

السرطان: الأبيض

يحمل اللون الأبيض لبرج السرطان الاستقرار وخصوصاً على المستوى العاطفي، وهو يساعده على التفكير بوضوح وعلى أخذ القرارات الصائبة.

الأسد: الذهبي

يساعد هذا اللون برج الأسد على السيطرة على المواقف وعلى التعامل مع المشكلات بحكمة وعلى إيجاد الحلول الصائبة لها، وهذا يجعل حياة مواليد هذا البرج في العام 2018 سهلة إلى حدّ كبير جداً.

العذراء: الأصفر

يدل هذا اللون على أن العام 2018 هو عام الحصاد بالنسبة إلى برج العذراء. وهو يشير إلى أنه آن الأوان لوضع حدّ لكل المشكلات التي واجهها مواليد هذا البرج في السنوات الماضية وللصعوبات التي عرقلت نجاحه.

الميزان: الأزرق

يعني هذا اللون أن مولود الميزان محبّ للاستقلالية وأن العام 2018 يلبي حاجته إلى ذلك. فخلال هذا العام قد تتاح له فرصة القيام بمشاريع فردية رابحة، وكل ما عليه فعله هو اقتناص الفرصة المناسبة.

العقرب: الأسود

يشير ارتباط هذا اللون ببرج العقرب إلى أن مواليد هذا البرج يتمتعون بالقدرة على التفكير العميق في كل الأمور وبالذكاء الباهر، وهذا ما يجعلهم يخفون الانفعالات التي قد تؤثر سلباً على علاقاتهم بالأشخاص الآخرين. لذا لا شكّ في أنهم سيحققون شعبية كبيرة في العام 2018.

القوس: البنفسجي

يرتبط هذا اللون بالتفكير الإيجابي والتفاؤل، وهذا ما يجعل العام 2018 واعداً بالنسبة إلى مواليد برج القوس. فهو يحمل لهم نهاية سعيدة للكثير من الأحداث المزعجة.

الجدي: البني

يدل هذا اللون على الجدية وهي المفتاح الذي يساعد مواليد برج الجدي على تحقيق النجاح. لذا من الطبيعي أن يواصلوا في العام 2018 بذل الجهود التي تساهم في حلّ كل المشكلات التي واجهتهم في السنوات الكثيرة الماضية.

الدلو: الكحلي

يشير هذا اللون إلى الدفء، وهذا يعني أن مولود الدلو قد يتمكن من التمتع بالهدوء في هذا العام والقدرة على التفكير بوضوح من أجل تفادي الأخطاء التي ارتكبها في العام السابق وأدت إلى مواجهته الكثير من الأزمات.

الحوت: الفيروزي

يعني هذا اللون الرغبة في الشعور بالهدوء والسلام الداخلي بعيداً عن ضجيج الحياة اليومية، وهذا ما يمكن مولود الحوت تحقيقه في العام 2018 وخصوصاً على مستوى الحياة الزوجية، فلا مزيد من الخلافات.