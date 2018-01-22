هاملتون أغنى مدينة في العالم.. ومرتبة بيروت ستفاجئك

كشف مؤشّر كلفة المعيشة العالمي، والذي يصنّف المُدُن حول العالم بحسب نتيجة المؤشّر في كلٍّ منها عند مقارنته بأرقام مدينة نيويورك، أنّ مدينة هاملتون في برمودا برزت كأغلى مدينة في العالم في 2018، إذ بلغ مؤشّر أسعار كلفة المعيشة فيها 145.43، أي أنّ الأسعار في مدينة هاملتون هي أغلى بنسبة 45.43% من الأسعار في مدينة نيويورك.

على صعيدٍ إقليمي، برزت مدينة دبي كأغلى مدينة عربيّة عند مقارنة مستوى الأسعار فيها بأسعار مدينة نيويورك إذ بلغ مؤشّر كلفة المعيشة فيها 72.58 (المركز العالمي:210)، تبعتها مدينة الدوحة، قطر (مؤشّر كلفة المعيشة بلغ 66.12 والمرتبة 288 عالميّاً) ومدينة بيروت (نتيجة المؤشّر 65.03 والمرتبة 299عالميّاً).

بالتالي، فإن الأسعار في بيروت هي34.97% أقلّ من تلك في مدينة نيويورك. كذلك سجّلت مدينة بيروت نتيجة 34.98 في مؤشّر أسعار الإيجار، و47.46 في مؤشّر أسعار السلع، و66.58 في مؤشّر أسعار المطاعم، و52.68 في مؤشّر القدرة الشرائيّة.