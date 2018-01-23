إيقاف إعلامية بالتليفزيون السعودي والتحقيق معها بسبب تسريبات مسيئة

في رد فعل سريع، أعلنت هيئة الإذاعة والتليفزيون السعودية إيقاف واحدة من أكبر كوادر الهيئة والتحقيق معها على خلفية تسريب صور ومقاطع فيديو مسيئة منسوبة إليها.

وقد أكد داوود الشريان – الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتليفزيون السعودي – أنه تقرر إيقاف ريم الحبيب عن العمل والتحقيق معها، وذلك للتأكد من مصدر هذه الصور ومدى صحتها، وذلك بحسب صحيفة “سبق” السعودية، علماً بأن ريم الحبيب تشغل حالياً منصب المدير التنفيذي للمحتوى والاستراتيجية بهيئة الإذاعة والتليفزيون السعودية.

وأكد داوود الشريان أن هيئة الإذاعة والتليفزيون السعودية تهتم بكل ملاحظات الجمهور، وتأخذها بكل جدية، وتحرص على الاستفادة منها في تطوير الأداء الإعلامي.

وشدد الشريان على أن الهيئة تمثل رؤية المجتمع السعودي في القيم والتقاليد وتلتزم بها، وتعمل على تطبيق المعايير المهنية على جميع الكوادر في الهيئة للالتزام بكود العمل في التعامل وعند الظهور الإعلامي بما يتفق مع الاعتبارات الأخلاقية والثقافية للمجتمع السعودي.

الجدير بالذكر أن من بين المقاطع المنتشرة لريم الحبيب، مقطع فيديو تظهر فيه وهي تدخن الشيشة في جلسة خاصة برفقة عدد من الأصدقاء والصديقات.

ليالينا