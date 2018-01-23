كلب يقتل صاحبه في رحلة صيد.. ماذا حصل الإثنين؟

في حادث غريب من نوعه، أطلق كلب النار على صاحبه في روسيا فأرداه قتيلاً.

وحسب ما نقلته صحيفة “دايلي ميل” البريطانية، فإن سيرغي تيريخوف (53 عاماً) كان قد سمح لكلبيه الاثنين بالخروج معه للقيام برحلة صيد في منطقة ساراتوف الروسية، وفي أثناء الرحلة فاجأه أحدهما بالقفز عليه والضغط على زناد بندقية الصيد التي كان يحملها، فإذ بالرصاصة تصيب تيريخوف في البطن وتُسقطه على الأرض.

وقد قام سكان المنطقة بنقل تيريخوف على الفور إلى المستشفى، إلا أن الأطباء لم يتمكنوا من إنقاذه، حيث إن الجرح كان نافذاً.

وأوضح تقرير الأطباء أن تيريخوف توفِّي بعد أقل من ساعة من إطلاق النار عليه من قبل الكلب.

وقد وقع الحادث في موقع صيد شعبي على بعد نحو 3 أميال من قرية دياكوفكا.