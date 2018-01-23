لماذا تشعر بالحر في المكتب بينما يشعر الآخرون بالبرد؟

في مكتب واحد أو غرفة واحدة، يشعر بعض الأشخاص بالبرد الشديد فيما يشعر آخرون بالحر، فما هو السبب وراء ذلك؟

– يختلف الشعور بالحرارة بين جسم وآخر كما تختلف حرارة الجسم بين شخص وآخر وخصوصًا بين الرجال والنساء، لذلك يجب الأخذ بعين الاعتبار عملية التمثيل الغذائي للأشخاص عند تدفئة المكتب أو تبريده.

وتختلف حرارة الجسم بين النساء والرجال بسبب توازن الهورمونات. إذ تشعر النساء بالبرد بشكل أسرع، لأن أجسامهن تميل إلى خفض تدفق الدم نحو الأطراف لتوفير المزيد من الحرارة للأعضاء والأجهزة الداخلية. وقد وُجدت هذه الآلية لدى النساء بالأساس لحماية الجنين خلال الحمل.

– يقول الخبراء إن درجة الحرارة في المكتب يجب أن تتراوح بين 20 و 26 درجة مئوية، إذ أثبتت الدراسات أن النساء يشعرن في المتوسط بالراحة أكثر عندما تبلغ الحرارة 25 درجة مئوية، بينما يفضل الرجال درجة الحرارة 22.

– يُؤدي ضغط الدم دوراً مهمًا في هذا الأمر، فالأشخاص أصحاب ضغط الدم المنخفض يشعرون بالبرد بشكل أسرع من غيرهم بسبب بطء تدفق الدم في أجسامهم، بعكس الأشخاص الذين يرتفع لديهم ضغط الدم والذين يشعرون بالدفء ويتعرقون بشكل أسرع.

– أيضًا، تختلف نسبة الشعور بالبرد بين الأشخاص استنادًا إلى نسبة المجهود. فمع زيادة الإجهاد يرتفع معدل نبض القلب فيتدفق الدم بشكل أسرع في الجسم، وبالتالي يزيد من درجة حرارة الجسم.