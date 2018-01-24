برجك اليوم الأربعاء 24 كانون الثاني 2018

الحمل: لا تضع نفسك على المحك حتى لا تزيد من مخاطر التوترات.
الثور: حافظ على علاقة طيبة مع زملائك في العمل.
الجوزاء: ترقية رائعة بانتظارك في وقت لم تتوقعه!
السرطان: لا تكن عصبياً، فالجميع يمرّ بمرحلة من الضغط في العمل.
الاسد: تنجح خططك في وضع الأمور في نصابها الصحيح.
العذراء: لا تخفض رأسك بيأس على رغم الصعوبات.
الميزان: بعض الأشخاص قد يضغطون عليك لتغيّر قراراتك.
العقرب: لا تتردد في اتخاذ خطوة قد تنقلك لمرحلة جديدة.
القوس: عاطفيتك الزائدة تجعلك مزاجياً، ما يؤثر سلبياً في عملك.
الجدي: سيكون التعاون مع الآخرين فعّالاً، فحاول ذلك لتستفيد.
الدلو: إحذر من بعض الزملاء فهم يبحثون عن إيذائك.
الحوت: لديك القدرة على التصرّف بحكمة في المواقف الصعبة.
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