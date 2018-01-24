برجك اليوم الأربعاء 24 كانون الثاني 2018

الحمل: لا تضع نفسك على المحك حتى لا تزيد من مخاطر التوترات.

الثور: حافظ على علاقة طيبة مع زملائك في العمل.

الجوزاء: ترقية رائعة بانتظارك في وقت لم تتوقعه!

السرطان: لا تكن عصبياً، فالجميع يمرّ بمرحلة من الضغط في العمل.

الاسد: تنجح خططك في وضع الأمور في نصابها الصحيح.

العذراء: لا تخفض رأسك بيأس على رغم الصعوبات.

الميزان: بعض الأشخاص قد يضغطون عليك لتغيّر قراراتك.

العقرب: لا تتردد في اتخاذ خطوة قد تنقلك لمرحلة جديدة.

القوس: عاطفيتك الزائدة تجعلك مزاجياً، ما يؤثر سلبياً في عملك.

الجدي: سيكون التعاون مع الآخرين فعّالاً، فحاول ذلك لتستفيد.

الدلو: إحذر من بعض الزملاء فهم يبحثون عن إيذائك.

الحوت: لديك القدرة على التصرّف بحكمة في المواقف الصعبة.