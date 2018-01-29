سر أخطر كتاب في العالم .. “يقتل كل من يقرأه”!

كتاب “الظلان من جدران الموت” الذي تم تأليفه في عام 1863 من أخطر الكتب في العالم، حيث يتسبب بالموت مباشرة لكل من يحاول قراءته.

و حسب ما كشف عنه أحد المواقع الإلكترونية، فإن السر وراء تسبب هذا الكتاب في قتل كل من يقرأه، هو أن مؤلفه وضع كميات قاتلة من نوع من السم المعروف باسم الزرنيخ على غلاف الكتاب و صفحاته التي يبلغ عددها 86 صفحة.

و بعد اكتشاف هذا السر الذي حير الباحثين، تم الإجماع على أنه يمكن قراءة ذلك الكتاب و لكن بعد أن يضع القارئ قفازات و قناعا واقيا على وجهه تجنبا لأي خطر.

يذكر أن هناك نسختين فقط من هذا الكتاب حول العالم، حيث يوجد أحدها في الولايات المتحدة في ولاية ميتشيغان، وتحديدا في جامعة ميتشيغان.