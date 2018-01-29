7 رسوم خفية تفرضها شركات الطيران

قبل حجز رحلتك المقبلة، تأكد من التكاليف التي ستدفعها جراء حمل حقائب اليد أو اختيار مقعد وربما وسادة وغيرها، فالرسوم التي تحصلها شركات الطيران من المسافرين في ارتفاع مستمر. وفي العام الماضي، دفع المسافرون في الولايات المتحدة رسوماً ضخمة بلغت قيمتها 7.1 مليارات دولار للحقائب وتغيير الرحلات وحدها وفقاً لموقع «بدجت ترافل»، المتخصص بالسفر، والذي أشار إلى أن عدداً من شركات الطيران تفرض «رسوماً خفية» على الخدمات التي كانت مجانية في الماضي، لافتاً إلى أن معرفة هذه الرسوم يمكن أن تساعدك على ميزانية أفضل لرحلتك المقبلة، وفي ما يلي سبعة أنواع من الرسوم.

1. حقيبة

معظم شركات الطيران تسمح لك بإحضار حقيبة واحدة مجاناً، ولكن البعض لا يسمح بذلك، لذلك تأكد من ذلك عند حجز تذكرتك، فثمن حمل حقيبة معك يعتمد على حجمها ونوع التذكرة، مثلاً، طرحت بعض شركات الطيران مقاعد اقتصادية أساسية تفرض على المسافرين مبلغاً إضافياً قدره 25 دولاراً للحقيبة.

2. الإلغاء والتغيير

يفرض عدد من شركات الطيران رسوماً على المتعاملين عند إلغاء الحجز أو تغييره، ويمكن أن تتباين هذه الرسوم بشكل كبير، قد تصل إلى 200 دولار على الرحلات الداخلية و500 دولار للرحلات الدولية.

3. الحجز بالهاتف

عادة ما يكون حجز الرحلات عبر الإنترنت بشكل مجاني، لكن العديد من شركات الطيران باتت تفرض رسوماً لحجز رحلة عبر الهاتف أو شخصياً، قد تصل إلى 25 دولاراً، وتتباين هذه الرسوم من شركة إلى أخرى.

4. الـ«واي فاي»

بعض الشركات تفرض رسوماً على المسافرين للدخول إلى الإنترنت أثناء الرحلة، وتفرض بعض الشركات رسوماً ثابتة على الرحلة الكاملة، في حين تفرض أخرى رسوماً بالساعة.

5. اختيار مقعد

بعض الشركات تفرض رسوماً لاختيار المقاعد مقدماً، تبدأ بخمسة دولارات، وهي تتباين من شركة إلى أخرى.

6. عصائر ومياه

بعض الناقلات الجوية تفرض رسوماً عليها، كما أنها تنطبق على الوجبات الخفيفة والفول السوداني.

7. وسادة أو بطانية

تتقاضى بعض الشركات نحو ستة دولارات لتوفيرها للمسافرين، لذا تأكد من نوعية حجزك والشركة التي تسافر معها.