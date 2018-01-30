بالفيديو: هشام حداد “يخرج من السجن”.. الليلة للتاريخ!

نشر الاعلامي هشام حداد عبر صفحته على “تويتر” مقطعاً ترويجياً لحلقة الليلة من برنامجه الساخر “لهون وبس”.

ويظهر في المقطع، جاد ابو كرم، المقدّم المساعد لهشام في البرنامج وهو يقوم بافتتاح الحلقة، فيظهر هشام خلفه مرتدياً ملابس “السجن” المخططة بالأبيض والاسود من دون أي تعليق.

وكان المدعي العام التمييزي سمير حمود ادعى على حداد إثر حلقة تطرّق فيها الى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، فيما ينتظر جمهور برنامج “لهون وبس” حلقة اليوم الثلثاء التي وعد هشام أناه ستكون “ليلة للتاريخ”.

https://twitter.com/HichamHaddad57/status/958310886464262146/video/1