ملابس داخلية حمراء وفضية.. شركة طيران تواسي لاعبي منتخبها بعرض فاضح!

تقدّمت شركة الطيران الفيتنامية “فييتجت” بالاعتذار بعد تعرّضها لانتقاد شديد إثر إرسالها عارضات أزياء بملابس فاضحة إلى طائرة منتخب كرة القدم للاعبين دون الثالثة والعشرين.

وبعد مباراة خسرها المنتخب أمام أوزبكستان أثارت حماسة الجمهور، تعجّب اللاعبون من وجود شابات يرتدين ملابس فاضحة جداً غطيت أجساد البعض منهن بمواد براقة، على متن طائرتهم.

وسرعان ما انتشرت صور عارضات الأزياء وهن يتنقلن في الطائرة، على مواقع التواصل الاجتماعي، ما دفع “فييتجت” إلى الاعتذار. وأشارت المجموعة إلى أنها “مبادرة مرتجلة” وليس استراتيجية تسويق مدروسة.

وأكدّت أن تدابير تأديبية اتخذت في حق “الطاقم المعني”.

وتظهر إحدى الصور التي لقيت رواجاً كبيراً على شبكات التواصل الاجتماعي لاعباً شاباً يبدو عليه الانزعاج الشديد من فتاة تعانقه لا ترتدي سوى ملابس داخلية حمراء وفضية.

وكانت شركة الطيران هذه التي أطلقت رحلاتها الميسورة الكلفة سنة 2011 قد تعرّضت لعقوبات سنة 2012؛ لأنها نظمت عرض أزياء لملابس البحر على متن إحدى طائراتها بمناسبة تدشين خط داخلي جديد.

ولقي لاعبو المنتخب استقبالاً حاراً، الأحد الماضي، عند عودتهم إلى فيتنام، حيث احتشد المئات من مؤيديهم حاملين علم البلد.

(هاف بوست عربي)