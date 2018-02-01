دودة طولها 3 أمتار بأمعاء رجل.. لن تتناولوا السوشي بعد اليوم

استخرج الأطباء دودة شريطية من أمعاء رجل مغرم بتناول الأكلة اليابانية الشهيرة “سوشي” بطول حوالي ثلاثة أمتار.

وبعد معاناة مواطن من سنغافورة من آلام في البطن، توجه إلى المستشفى حيث فحصه الأطباء واكتشفوا وجود دودة شريطية في أمعائه.

ويعتقد الأطباء أن الدودة دخلت إلى جسم الرجل مع أطباق “سوشي” التي يتناولها يوميا.

وكما هو معروف، فإن الديدان الشريطية تعيش في لحوم الخنزير والبقر غير المطبوخة جيدا، وكذلك الأسماك غير المطهوة، والتي تستخدم في إعداد أطباق يابانية مثل “سوشي”.

وتجدر الإشارة إلى أن أطباق “سوشي” حظيت بشعبية واسعة في سنغافورة وبلدان أخرى، لذلك يدعو المختصون إلى مراعاة المعايير الصحية عند إعداد هذه الأكلات لمنع تكرار حوادث مشابهة.