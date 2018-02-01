وجبة سمك تتسبب بمقتل شاب على يد زوج شقيقته!

تسببت وجبة سمك في نشوب خلاف عائلي بين زوجين وتطور الأمر بينهما إلى تبادل الضرب بالأيدي.

وعندما تعالت أصواتهما، حضر شقيق الزوجة من المنزل المجاور لاستكشاف الأمر وعندما وجد شقيقته باكية، اشتبك مع زوجها وتبادلا الضرب أيضاً، فدخل الأول الى غرفة النوم وأمسك مسدسه وأطلق منه عياراً نارياً على شقيق زوجته فأرداه قتيلاً في الحال

لم تسلم الزوجة نشوى.م (34 سنة) من زوجها رمضان .ر (38 سنة) بعد أن فوجئت بسقوط شقيقها جثة هامدة علي الأرض، حيث أطلق عليها عياراً نارياً في قدمها لشل حركتها عندما حاولت ضربه بقطعة خشبية إنتقاماً منه لقتل شقيقها.

وأفادت تحريات المباحث أن سبب المشاجرة بين الزوجين رفضها طهي وجبة سمك لزوجها بحجة أنها مجهدة.

وقررت النيابة العامة في مصر حبس المتهم لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات وانتدبت الطب الشرعي لتشريح جثة المجني عليه لتبيان أسباب الوفاة.