حادثة صادمة.. تركت رضيعها يموت جوعًا لتحتفل مع أصدقائها

تركت الروسية فيكتوريا كوزنيتسوفا طفلها الرضيع من دون طعام لمدة أسبوع كامل ما أدى إلى وفاته.

وفي التفاصيل أن الأم التي تبلغ الـ17 من عمرها ذهبت لتحتفل مع أصدقائها مستغلة غياب زوجها لأداء خدمته العسكرية. ووضعت ابنها في السرير ثم أقفلت باب المنزل بالمفتاح وخرجت.

وأمضت أسبوعاً كاملاَ ولم تعد خلاله إلى منزلها إلا مرة واحدة لتقدم الماء لكلبها. ووجهت إليها المحكمة تهمة التسبب بموت ابنها إيغور.

إلا أنها لم تبد أي تأثر وقالت إن الطفل كان يمنعها من النوم ليلاً ومن الخروج للاحتفال برفقة أصدقائها.

وجاء في بيان الحكم: “سبب موت إيغور، 9 أشهر، هو الجفاف والجوع. وحين عثر عليه في منزل فيكتوريا كان قد فارق الحياة فيما كانت عيناه لا تزالان مفتوحتين بسبب الخوف”.