على سكة القطار.. الموت يخطف فتاة التقطت “سيلفي” مع صديقها!

لقيت امرأةٌ مصرعها بعد أن صدمها قطارٌ في أثناء التقاطها صورة سيلفي مع صديقٍ على قضبان السكة الحديدية بتايلاند.

ووفق تقرير The Telegraph البريطانية، فقد كانت الضحية (28 عاماً)، وتُدعى بالاسم المحلي والايلاك سوكوما، تشرب الجعة مع مجموعةٍ من الأصدقاء بالقرب من محطة قطار سامسن، في منطقة فايا تاي بالعاصمة بانكوك، قُبيل الحادث عند الساعة الرابعة مساءً بالتوقيت المحلي، يوم الخميس 8 شباط 2018.

وذكرت تقارير أن القطار صدمها في أثناء محاولتها التقاط صورةٍ يظهر في خلفيتها قطارٌ يُقلِع من المحطة، لكنها لم تنتبه لقدوم قطارٍ آخر إليها.

وبُترت ساق المرأة، وقامت بسحبها عن القضبان خدمةُ بانكوك-رانغست، ثم لفظت أنفاسها الأخيرة في المستشفى متأثرةً بإصابتها.

وصرح ويسانوساك سويبن، وهو مُحقِّق شرطي، للإعلام المحلي: “أُعلِنَت وفاتها بمستشفى بانكوك بعد ساعاتٍ من صدم القطار لها هي وصديقها، عندما كان الاثنان يلتقطان صورة سيلفي”.

وأصيب الرجل، الذي يُعتقد أنه زميل عملٍ للضحية، بفقدانٍ للوعي جراء حادث القطار، ويعاني إصابة في رأسه وكسراً بذراعه.

وقال سويبن لوكالة الأنباء الألمانية، إن مجموعة الأصدقاء كانت تتنزه بالقرب من محطة السكة الحديدية وهو يشربون الجعة.

وقال: “حدثت المفارقة في ذلك الوقت الذي كانوا يلتقطون فيه صور سيلفي أيضاً، وقال أصدقاؤهما إنهما لم يلحظا القطار وهو داخلٌ إلى رصيف المحطة”.

وارتفعت حوادث الموت بسبب صور السيلفي من 15 عام 2014 إلى أكثر من 70 عام 2016، وفقاً لأحدث إحصائيةٍ متوافرة.

وفي عام 2016، حظرت مدينة مومباي الهندية التقاط السيلفي في 16 منطقةً بالمدينة، كإجراءٍ لمواجهة الأعداد الكبيرة لحوادث الموت بسبب السيلفي التي أُحصيت في الهند.

وفي العام الماضي (2017)، لقي طالبٌ مصرعه بعد سقوطه عن حافة منحدر الأخوات السبع الواقع بمقاطعة شرق ساسكس جنوب إنكلترا، عندما قفز في الهواء لأجل التقاط صورة.